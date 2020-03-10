«АвтоВАЗ» предупредил о возможном изменении цен из-за обвала рубля
Крупнейший российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» рассматривает возможность изменения цен на свою продукцию в связи с резким падением курса рубля, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Он уточнил, что, хотя «АвтоВАЗ» является одним из наиболее локализованных производителей в России, цены на сырье и продукцию некоторых поставщиков выставлены в евро и долларах. Ситуацию со снижением цен на нефть, колебаниями курса рубля и стоимости сырья в «АвтоВАЗе» оценивают как негативную для российской автомобильной промышленности и для компании в частности.
10 марта торги на Московской бирже начались с обвала рубля. На открытии торгов доллар стоил 72,25 руб., а евро – 81,89 руб. Причиной падения стал провал сделки ОПЕК+ о сокращении добычи. 6 марта страны – экспортеры нефти не смогли договориться о продлении или заключении нового соглашения с Россией.
Cделка ОПЕК+ перестанет действовать с 1 апреля. В выходные Саудовская Аравия ввела скидки для всех клиентов, покупающих у нее нефть, и объявила о наращивании добычи. В результате нефть Brent в понедельник, 9 марта, подешевела на 30% еще на открытии. К концу дня котировки скорректировались до $34,36 (-24%).