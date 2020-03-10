«АвтоВАЗ» предупредил о возможном изменении цен из-за обвала рубля

Он уточнил, что, хотя «АвтоВАЗ» является одним из наиболее локализованных производителей в России, цены на сырье и продукцию некоторых поставщиков выставлены в евро и долларах. Ситуацию со снижением цен на нефть, колебаниями курса рубля и стоимости сырья в «АвтоВАЗе» оценивают как негативную для российской автомобильной промышленности и для компании в частности.