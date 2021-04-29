Оборот российского общепита вырос в марте впервые с начала пандемии

После этого на фоне пандемии коронавируса показатели заведений общественного питания ежемесячно были отрицательными. Рекордное падение — на 54,5% и 55,1% — Росстат зафиксировал в апреле и мае 2020 г. соответственно, когда в стране действовали жесткие ограничительные меры и рестораны, кафе и бары были закрыты. Часть из них при этом работала навынос.