Оборот российского общепита вырос в марте впервые с начала пандемии
Оборот российских ресторанов, кафе и баров в марте составил 141,1 млрд руб., что на 2,3% больше, чем в тот же месяц прошлого года, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении страны в январе — марте 2021 г.
Общепит продемонстрировал рост доходов впервые с февраля 2020 г. Тогда годовое увеличение составило 3,7%, а общий объем оборота — 138,1 млрд руб.
После этого на фоне пандемии коронавируса показатели заведений общественного питания ежемесячно были отрицательными. Рекордное падение — на 54,5% и 55,1% — Росстат зафиксировал в апреле и мае 2020 г. соответственно, когда в стране действовали жесткие ограничительные меры и рестораны, кафе и бары были закрыты. Часть из них при этом работала навынос.
Падение оборота общепита во II квартале 2020 г. составило 51,9%. Затем показатели постепенно стали восстанавливаться. Сокращение I квартала текущего года Росстат оценил в 6%. В целом рестораны, кафе и бары заработали 400,5 млрд руб. после 412,5 млрд руб. в сопоставимый период прошлого года.