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Оборот российского общепита вырос в марте впервые с начала пандемии

Ведомости

Оборот российских ресторанов, кафе и баров в марте составил 141,1 млрд руб., что на 2,3% больше, чем в тот же месяц прошлого года, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении страны в январе — марте 2021 г.

Общепит продемонстрировал рост доходов впервые с февраля 2020 г. Тогда годовое увеличение составило 3,7%, а общий объем оборота — 138,1 млрд руб.

После этого на фоне пандемии коронавируса показатели заведений общественного питания ежемесячно были отрицательными. Рекордное падение — на 54,5% и 55,1% — Росстат зафиксировал в апреле и мае 2020 г. соответственно, когда в стране действовали жесткие ограничительные меры и рестораны, кафе и бары были закрыты. Часть из них при этом работала навынос.

Падение оборота общепита во II квартале 2020 г. составило 51,9%. Затем показатели постепенно стали восстанавливаться. Сокращение I квартала текущего года Росстат оценил в 6%. В целом рестораны, кафе и бары заработали 400,5 млрд руб. после 412,5 млрд руб. в сопоставимый период прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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