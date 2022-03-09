Производитель виски Jack Daniel’s приостановит работу в России
Американский производитель алкогольной продукции Brown‑Forman приостанавливает работу в России в связи с военной операцией на Украине, сообщается на сайте компании.
«Brown‑Forman присоединяется к мировому сообществу в призыве к миру и приостанавливает коммерческие операции в России», — говорится в заявлении производителя.
Brown‑Forman производит виски Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Old Forester, Glenglassaugh и другие, а также текилу, водку Finlandia, джин, ликеры и вина.
28 февраля РБК сообщил, что крупнейшие в России импортеры алкоголя — компании Simple и «Лудинг» — полностью останавливают отгрузки вина в связи с резким ростом курса евро по отношению к рублю. Сегодня отечественная валюта в очередной раз обновила исторический минимум. Курс доллара на пике достигал 120,83 руб. после 113,882 руб. на открытии торгов на Мосбирже 9 марта, евро — 131 руб. после 122,108 руб. на открытии. На закрытии торгов 23 февраля доллар стоил 81,16 руб., евро — 91,7 руб.
Ранее международная пивоваренная компания Heineken заявила о временном прекращении производства и реализации пива в России. В целом на сегодняшний день свыше 300 компаний объявили о приостановке деятельности в России или полном уходе с этого рынка. Решение связано с военной операцией, которую 24 февраля страна начала в Донбассе и на Украине в целом.