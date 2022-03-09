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Производитель виски Jack Daniel’s приостановит работу в России

Ведомости

Американский производитель алкогольной продукции Brown‑Forman приостанавливает работу в России в связи с военной операцией на Украине, сообщается на сайте компании. 

«Brown‑Forman присоединяется к мировому сообществу в призыве к миру и приостанавливает коммерческие операции в России», — говорится в заявлении производителя. 

Brown‑Forman производит виски Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Old Forester, Glenglassaugh и другие, а также текилу, водку Finlandia, джин, ликеры и вина. 

28 февраля РБК сообщил, что крупнейшие в России импортеры алкоголя — компании Simple и «Лудинг» — полностью останавливают отгрузки вина в связи с резким ростом курса евро по отношению к рублю. Сегодня отечественная валюта в очередной раз обновила исторический минимум. Курс доллара на пике достигал 120,83 руб. после 113,882 руб. на открытии торгов на Мосбирже 9 марта, евро — 131 руб. после 122,108 руб. на открытии. На закрытии торгов 23 февраля доллар стоил 81,16 руб., евро — 91,7 руб.

Ранее международная пивоваренная компания Heineken заявила о временном прекращении производства и реализации пива в России. В целом на сегодняшний день свыше 300 компаний объявили о приостановке деятельности в России или полном уходе с этого рынка. Решение связано с военной операцией, которую 24 февраля страна начала в Донбассе и на Украине в целом.

Ранее по теме: Импортеры алкоголя сообщили об остановке поставок из-за курса евро

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных