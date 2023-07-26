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Бизнес

Банк «Зенит» обратился в суд с банкротным иском к Credit Suisse

Ведомости

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление от банка «Зенит» о признании банкротом швейцарского банка Credit Suisse AG. Это следует из картотеки суда.

Заявление пока судом не принято. Суть претензий в суде не раскрывается.

В мае «Зенит» обратился в суд с иском о принятии обеспечительных мер в отношении Credit Suisse. В частности, российский банк требовал арестовать $5,22 млн на счетах российской дочки швейцарского банка – АО «Банк Кредит Свисс», а также запретить Credit Suisse распоряжаться своими долями в российских структурах банка.

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Как следует из документов суда, «Зенит» ссылался на соглашение о предоставлении синдицированного кредита, которое было заключено между компанией Inegrain S.A. и лондонским филиалом Credit Suisse, который выступал кредитным агентом. По документу, «Зенит» должен был выдать кредит в $20 млн. Однако в феврале 2023 г. США и Великобритания ввели блокирующие санкции в отношении банка. После чего кредитный агент сообщал «Зениту» о том, что деньги от заемщика поступили, но не будут выплачены из-за санкций. В российском банке указывают, что это нарушает его права и причиняет ущерб в размере $7333. Однако суд посчитал, что «Зенит» не привел достаточных доказательств для принятия обеспечительных мер, поэтому в начале июля отказал в удовлетворении требований. Банк обжаловал решение в апелляции, жалоба принята к рассмотрению.

12 июня крупнейший швейцарский банк UBS объявил о завершении поглощения Credit Suisse. В результате сделки Credit Suisse Group AG была объединена с UBS Group AG, объединенная организация будет функционировать как консолидированная банковская группа. В UBS пояснили, что в ожидании дальнейшей интеграции UBS Group AG будет управлять двумя отдельными материнскими банками – UBS AG и Credit Suisse AG. При этом каждая организация продолжит иметь свои филиалы и «дочки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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