Банк «Зенит» обратился в суд с банкротным иском к Credit Suisse

Как следует из документов суда, «Зенит» ссылался на соглашение о предоставлении синдицированного кредита, которое было заключено между компанией Inegrain S.A. и лондонским филиалом Credit Suisse, который выступал кредитным агентом. По документу, «Зенит» должен был выдать кредит в $20 млн. Однако в феврале 2023 г. США и Великобритания ввели блокирующие санкции в отношении банка. После чего кредитный агент сообщал «Зениту» о том, что деньги от заемщика поступили, но не будут выплачены из-за санкций. В российском банке указывают, что это нарушает его права и причиняет ущерб в размере $7333. Однако суд посчитал, что «Зенит» не привел достаточных доказательств для принятия обеспечительных мер, поэтому в начале июля отказал в удовлетворении требований. Банк обжаловал решение в апелляции, жалоба принята к рассмотрению.