«Коммерсантъ» узнал о смене владельца развиваемой «Инвитро» сети ветклиник

Vet Union состоит из трех ветклиник и лабораторного комплекса для животных. По итогам 2022 г. ее выручка составила чуть более 494 млн руб., а убыток – 22 млн руб. Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей и основатель ветклиники «Центр» Сергей Середа в комментарии изданию указал на относительно небольшое число качественных ветклиник в России, поэтому они представляют интерес для инвесторов. В 2018-2022 гг. число платных ветеринарных услуг для домашних животных в России выросло на 9,4% и составило 37,4 млн, указывает газета со ссылкой на BusinesStat.