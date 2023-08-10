«Коммерсантъ» узнал о смене владельца развиваемой «Инвитро» сети ветклиник
По данным ЕГРЮЛ, бизнесмену перешли 74,9% в «Проактив Информ», управлявшей медицинским интернет-телеканалом Med2Med и другими медиапроектами «Инвитро», а также 76% в «Раритас Тера», которая, как считает издание, является техническим юрлицом холдинга. Оставшиеся доли перешли бизнесмену Роману Мирончику – новому собственнику «Инвитро».
Vet Union состоит из трех ветклиник и лабораторного комплекса для животных. По итогам 2022 г. ее выручка составила чуть более 494 млн руб., а убыток – 22 млн руб. Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей и основатель ветклиники «Центр» Сергей Середа в комментарии изданию указал на относительно небольшое число качественных ветклиник в России, поэтому они представляют интерес для инвесторов. В 2018-2022 гг. число платных ветеринарных услуг для домашних животных в России выросло на 9,4% и составило 37,4 млн, указывает газета со ссылкой на BusinesStat.
По оценке гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, текущая стоимость сети составляет порядка 200–250 млн руб.
Как писали ранее в июле «Ведомости», основатель и владелец сети лабораторий «Инвитро» Александр Островский продал компанию бизнесмену Роману Мирончику. Сумма сделки не раскрывается. По оценке генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова она могла превысить 40 млрд руб. Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк оценивает соглашение ниже – в 30 млрд руб. Сеть лабораторий «Инвитро» была основана в 1995 г. Всего холдинг объединяет 1 800 медицинских офисов и восемь лабораторных комплексов. По итогам 2021 г. выручка компании превысила 38 млрд руб.
«Инвитро» запустила сеть ветеринарных клиник под брендом Vet Union в конце 2021 г. Инвестиции в каждую из трех открытых на тот момент точек оценивались в 25 млн руб. Подразделение «Инвитро» Vet Union работало и ранее, но специализировалось на лабораторных исследованиях для ветеринарных клиник, зоопарков, океанариумов, конноспортивных центров, приютов, фондов по защите животных и др.