Стоимость нефти Brent поднялась выше $88 впервые с конца января

Ранее в августе Минэнерго США повысило средний прогноз цены нефти марки Brent на 2023 г. с $79,34 за барр. до $82,62 (+4,1%) за баррель. В III и IV квартале цена этой марки нефти составит $83,77 и $87,65 за барр. соответственно. Вместе с этим повышен прогноз по стоимости Brent на 2024 г. – с $83,51 до $86,48 за барр.