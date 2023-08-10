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Бизнес

Стоимость нефти Brent поднялась выше $88 впервые с конца января

Ведомости

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре в ходе торгов временно превысила $88/барр. впервые с 27 января, следует из данных Лондонской биржи ICE.

По данным торговой площадки, стоимость октябрьского фьючерса в моменте достигла $88,09/барр., снизившись к 11:20 по мск до $87,69/барр.

Октябрьский фьючерс на нефть марки WTI при этом стоил $84,46/барр. (+0,07%).

Ранее в августе Минэнерго США повысило средний прогноз цены нефти марки Brent на 2023 г. с $79,34 за барр. до $82,62 (+4,1%) за баррель. В III и IV квартале цена этой марки нефти составит $83,77 и $87,65 за барр. соответственно. Вместе с этим повышен прогноз по стоимости Brent на 2024 г. – с $83,51 до $86,48 за барр.

Ранее по теме: ОПЕК+ в июле сократила добычу нефти до минимума за два года

В августе ведомство ожидает цену в размере $85 за барр. Рост цен в минэнерго объяснили продолжительным добровольным сокращением добычи нефти Саудовской Аравией и растущим мировым спросом. Эти факторы продолжат давление на рынок в ближайшие месяцы.

Как писали ранее «Ведомости», ОПЕК+ в июле сократила добычу нефти до минимума за два года. Добыча нефти странами – членами соглашения ОПЕК+ в июле 2023 г. сократилась на 940 000 барр./сутки по сравнению с июнем до 40,4 млн барр./сутки, говорится в обзоре S&P Global Commodity Insights. Показатель производства стал минимальным с августа 2021 г., когда действовали основные сокращения добычи, введенные ОПЕК+ в период пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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