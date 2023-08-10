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ОПЕК+ в июле сократила добычу нефти до минимума за два года

Это поддержало цены, но при низком спросе на нефть в Китае они не превысят $90/барр.
Дарья Савенкова
MOHAMED ALEBN ALSHAIKH / Saudi Aramco / AFP

ОПЕК+ в июле сократила добычу нефти до минимума за два года. Это поддержало цены, но при низком спросе на нефть в Китае они не превысят $90/барр.

Добыча нефти странами – членами соглашения ОПЕК+ в июле 2023 г. сократилась на 940 000 барр./сутки по сравнению с июнем до 40,4 млн барр./сутки, говорится в обзоре S&P Global Commodity Insights. Показатель производства стал минимальным с августа 2021 г., когда действовали основные сокращения добычи, введенные ОПЕК+ в период пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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