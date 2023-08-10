ОПЕК+ в июле сократила добычу нефти до минимума за два годаЭто поддержало цены, но при низком спросе на нефть в Китае они не превысят $90/барр.
ОПЕК+ в июле сократила добычу нефти до минимума за два года. Это поддержало цены, но при низком спросе на нефть в Китае они не превысят $90/барр.
Добыча нефти странами – членами соглашения ОПЕК+ в июле 2023 г. сократилась на 940 000 барр./сутки по сравнению с июнем до 40,4 млн барр./сутки, говорится в обзоре S&P Global Commodity Insights. Показатель производства стал минимальным с августа 2021 г., когда действовали основные сокращения добычи, введенные ОПЕК+ в период пандемии.
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