Файзуллин предупредил о подорожании стройматериалов и оборудования

«Разные объекты. Они сейчас внимательно смотрятся, и оценивается их изменения стоимости в сторону увеличения в связи с изменением курса. Конечно, какое-то удорожание будет. Это и оборудование то, которое завозится, это и техника, это технологическое оборудование», – приводит его слова «Интерфакс».