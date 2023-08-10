Файзуллин предупредил о подорожании стройматериалов и оборудования
Строительные материалы и оборудование подорожают из-за ослабления курса рубля, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин в эфире телеканала «Россия 24».
«Разные объекты. Они сейчас внимательно смотрятся, и оценивается их изменения стоимости в сторону увеличения в связи с изменением курса. Конечно, какое-то удорожание будет. Это и оборудование то, которое завозится, это и техника, это технологическое оборудование», – приводит его слова «Интерфакс».
Министр при этом подчеркнул, что в строительной отрасли используется 95% отечественных материалов, а потому «сильных перекосов» в стоимости 1 кв. м не будет.
По данным Росстата, стройматериалы в июле подорожали на 0,8% по сравнению с июнем. При этом металлочерепица выросла за месяц в цене на 4,8%, цемент – на 3,3%, гипсокартон – на 1,9%, а доски – на 1,3%.
Рубль слабеет к основным иностранным валютам с конца июня. В частности, 9 августа курс доллара превысил 98 руб. впервые с 24 марта 2022 г., а евро превысил 107 руб. впервые с 25 марта 2022 г. На фоне обвала рубля Банк России перестал с 10 августа и до конца года покупать юани по бюджетному правилу.
Министр финансов Антон Силуанов рассказывал, что ослабление связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами.
По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.