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Бизнес

Файзуллин предупредил о подорожании стройматериалов и оборудования

Ведомости

Строительные материалы и оборудование подорожают из-за ослабления курса рубля, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин в эфире телеканала «Россия 24».

«Разные объекты. Они сейчас внимательно смотрятся, и оценивается их изменения стоимости в сторону увеличения в связи с изменением курса. Конечно, какое-то удорожание будет. Это и оборудование то, которое завозится, это и техника, это технологическое оборудование», – приводит его слова «Интерфакс».

Министр при этом подчеркнул, что в строительной отрасли используется 95% отечественных материалов, а потому «сильных перекосов» в стоимости 1 кв. м не будет.

По данным Росстата, стройматериалы в июле подорожали на 0,8% по сравнению с июнем. При этом металлочерепица выросла за месяц в цене на 4,8%, цемент – на 3,3%, гипсокартон – на 1,9%, а доски – на 1,3%.

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Рубль слабеет к основным иностранным валютам с конца июня. В частности, 9 августа курс доллара превысил 98 руб. впервые с 24 марта 2022 г., а евро превысил 107 руб. впервые с 25 марта 2022 г. На фоне обвала рубля Банк России перестал с 10 августа и до конца года покупать юани по бюджетному правилу.

Министр финансов Антон Силуанов рассказывал, что ослабление связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами.

По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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