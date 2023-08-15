Суд запретил Credit Suisse и UBS распоряжаться акциями и долями российских «дочек»
Арбитражный суд Москвы запретил швейцарским банкам Credit Suisse и UBS распоряжаться акциями в своих российских структурах. Это следует из определения суда.
Обеспечительные меры были введены в рамках банкротного иска банка «Зенит» к Credit Suisse AG. 7 августа суд принял заявление о признании кредитной организации банкротом в лице правопреемника UBS AG.
В определении суда говорится, что «Зенит» видит риск прекращения деятельности банков на территории России, по мнению банка, организации к этому подготовились. В российским банке также указали на невозможность исполнения судебного акта в юрисдикции должника.
В связи с этим «Зенит» попросил наложить арест на $13,6 млн (или на 1,26 млрд руб. по курсу на 3 августа) на счетах АО «Банк Кредит Свисс», а также на эту же сумму на счетах «Ю Би Эс Банк». Помимо этого банк потребовал запретить швейцарским компаниям распоряжаться акциями и долями в своих российских структурах.
Суд отказал в требовании арестовать средства на счетах, так как «Зенит» не привел обоснованных доводов в необходимости такой меры. При этом суд удовлетворил заявление в другой части. В частности, суд запретил Credit Suisse распоряжаться – продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, обременять иным образом – 99,99% акций «Банка Кредит Свисс» и 99,99% долей в «Кредит Свисс Секьюритиз». Аналогичное решение было принято в отношении UBS, которому запретили распоряжаться 99,99% долей в «Ю Би Эс Банке».
12 июня крупнейший швейцарский банк UBS объявил о завершении поглощения Credit Suisse. В результате сделки Credit Suisse Group AG была объединена с UBS Group AG, объединенная организация будет функционировать как консолидированная банковская группа. В UBS пояснили, что в ожидании дальнейшей интеграции UBS Group AG будет управлять двумя отдельными материнскими банками – UBS AG и Credit Suisse AG. При этом каждая организация продолжит иметь свои филиалы и «дочки».