Суд запретил Credit Suisse и UBS распоряжаться акциями и долями российских «дочек»

В связи с этим «Зенит» попросил наложить арест на $13,6 млн (или на 1,26 млрд руб. по курсу на 3 августа) на счетах АО «Банк Кредит Свисс», а также на эту же сумму на счетах «Ю Би Эс Банк». Помимо этого банк потребовал запретить швейцарским компаниям распоряжаться акциями и долями в своих российских структурах.