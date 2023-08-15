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Бизнес

Суд запретил Credit Suisse и UBS распоряжаться акциями и долями российских «дочек»

Ведомости

Арбитражный суд Москвы запретил швейцарским банкам Credit Suisse и UBS распоряжаться акциями в своих российских структурах. Это следует из определения суда.

Обеспечительные меры были введены в рамках банкротного иска банка «Зенит» к Credit Suisse AG. 7 августа суд принял заявление о признании кредитной организации банкротом в лице правопреемника UBS AG.

В определении суда говорится, что «Зенит» видит риск прекращения деятельности банков на территории России, по мнению банка, организации к этому подготовились. В российским банке также указали на невозможность исполнения судебного акта в юрисдикции должника.

В связи с этим «Зенит» попросил наложить арест на $13,6 млн (или на 1,26 млрд руб. по курсу на 3 августа) на счетах АО «Банк Кредит Свисс», а также на эту же сумму на счетах «Ю Би Эс Банк». Помимо этого банк потребовал запретить швейцарским компаниям распоряжаться акциями и долями в своих российских структурах.

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Суд отказал в требовании арестовать средства на счетах, так как «Зенит» не привел обоснованных доводов в необходимости такой меры. При этом суд удовлетворил заявление в другой части. В частности, суд запретил Credit Suisse распоряжаться – продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, обременять иным образом – 99,99% акций «Банка Кредит Свисс» и 99,99% долей в «Кредит Свисс Секьюритиз». Аналогичное решение было принято в отношении UBS, которому запретили распоряжаться 99,99% долей в «Ю Би Эс Банке».

12 июня крупнейший швейцарский банк UBS объявил о завершении поглощения Credit Suisse. В результате сделки Credit Suisse Group AG была объединена с UBS Group AG, объединенная организация будет функционировать как консолидированная банковская группа. В UBS пояснили, что в ожидании дальнейшей интеграции UBS Group AG будет управлять двумя отдельными материнскими банками – UBS AG и Credit Suisse AG. При этом каждая организация продолжит иметь свои филиалы и «дочки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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