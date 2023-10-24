UC Rusal купит 30% китайского металлургического завода для поставок глинозема

Трудности с обеспечением глиноземом

В 2022 г. компания испытывала трудности с обеспечением глиноземом своих заводов после того, как лишилась поставок с Николаевского завода на Украине (вследствие потери контроля над активом) и сырья из Австралии, а также снижения объема поставок со своего завода Aughinish в Ирландии.



Выручка UC Rusal по МСФО за 6 месяцев 2023 г. год к году снизилась на 16,9% и составила $5,945 млрд. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 54,3% до $315 млн, EBITDA на фоне падения выручки и роста себестоимости просела на 54% до $290 млн. При этом объем продаж алюминия компании вырос на 9,8% до 1,94 млн т.