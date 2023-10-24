UC Rusal купит 30% китайского металлургического завода для поставок глинозема

UC Rusal купит 30% китайского металлургического завода для поставок глиноземаСделка поможет «укрепить сырьевую безопасность алюминиевой промышленности России»
«Русал» подписал соглашение о покупке 30% акций китайской металлургической компании Hebei Wenfeng New Materials (HWNM). Об этом говорится в уведомлении компании на сайте Гонконгской фондовой биржи.
«Партнерство с Wenfeng обеспечит "Русалу" доступ не только к стабильному источнику глинозема по более выгодным ценам, но и к лучшим в мире технологиям и практикам глиноземного производства и защиты экологии. Это поможет компании в реализации ранее заявленных планов по строительству нового глиноземного завода в Ленобласти», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Русала». Сделка также позволит укрепить «сырьевую безопасность алюминиевой промышленности России, снижая риски в сфере обеспечения критическим сырьем», подчеркнули в компании.
По данным Reuters, стоимость сделки составит 1,91 млрд юаней, или $261,6 млн. Окончательная цена может быть скорректирована в зависимости от оборотного капитала и долга HWNM, но она не превысит 2,5 млрд юаней. Уточняется, что это позволит UC Rusal получить доступ к глинозему – сырью для производства алюминия, пишет агентство.
Трудности с обеспечением глиноземом
В 2022 г. компания испытывала трудности с обеспечением глиноземом своих заводов после того, как лишилась поставок с Николаевского завода на Украине (вследствие потери контроля над активом) и сырья из Австралии, а также снижения объема поставок со своего завода Aughinish в Ирландии.
Выручка UC Rusal по МСФО за 6 месяцев 2023 г. год к году снизилась на 16,9% и составила $5,945 млрд. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 54,3% до $315 млн, EBITDA на фоне падения выручки и роста себестоимости просела на 54% до $290 млн. При этом объем продаж алюминия компании вырос на 9,8% до 1,94 млн т.
HWNM владеет и управляет глиноземным заводом в северной китайской провинции Хэбэй с номинальной годовой производительностью 4,8 млн т прокаленного глинозема металлургического качества. В UC Rusal уточнили, что произведенный глинозем будет поделен «в соответствии с долей участия». По расчетам Reuters, речь идет о 1,44 млн т глинозема – это восполнит дефицит сырья у UC Rusal, который, по данным консалтинговой Aladdiny, составляет около 1,4 млн т.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что потеря возможностей получать глинозем с Украины и из Австралии вынуждает UC Rusal искать новые способы экономии на импортном сырье, в том числе путем покупки активов в дружественных юрисдикциях. Синергия будет заключаться, по его словам, в получении части прибыли от поставок китайского глинозема российским предприятиям холдинга. Сейчас UC Rusal, как отмечает Гришунин, закрывает потребности в глиноземе за счет приобретения его в КНР.
По оценкам «БКС Мир инвестиций», приобретение доли китайской металлургической компании позволит UC Rusal повысить самообеспеченность компании глиноземом с 70 до 80% как минимум в течение ближайших 12 месяцев. Сделка, скорее всего, будет финансироваться за счет увеличения долга, учитывая недостаточный денежный поток UC Rusal, предполагает аналитик компании Ахмед Алиев. Чистый долг компании на конец первого полугодия этого года составлял $6,29 млрд по сравнению с $6,26 млрд на конец прошлого года, следует из отчетности по МСФО.
Гришунин отмечает, что сделка прошла по рыночной цене: «Если предположить, что рентабельность производства глинозема по EBITDA находится на уровне 5-7%, можно оценить примерный мультипликатор сделки EV/EBITDA (отражает срок, за который неизрасходованная на амортизацию и уплату процентов и налогов прибыль компании покроет стоимость сделки. – “Ведомости”) на уровне 6-7х. Это соответствует средним уровням коэффициентов, на которых совершаются аналогичные сделки». При этом для компании, по мнению Гришунина, в данном случае «речь больше идет не о выгодности, а о стратегической безопасности».
В июне стало известно, что UC Rusal планирует построить глиноземный завод в Ломоносовском районе Ленинградской области и новый глубоководный порт в Усть-Луге для него. На эти цели компания готова выделить около 400 млрд руб. Ожидается, что первая очередь производства в Ленобласти мощностью до 2,4 млн т в год будет введена в эксплуатацию до конца 2028 г., строительство второй очереди такой же мощности планируется завершить в 2032 г.