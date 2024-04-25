В Минпромторге подтвердили, что «Ашан» продолжит работать в России

На этом фоне пресс-служба «Ашана» сообщила, что сделки третьих компаний по смене учредителей не влияют на деятельность компании в России, и она продолжает работу в стране. Там также пояснили, что права собственности на торговые галереи в объектах «Ашан» оформлены на другую компанию еще с 2012 г.