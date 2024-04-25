В Минпромторге подтвердили, что «Ашан» продолжит работать в России
Компания «Ашан Ритейл Россия» продолжает работать и не планирует закрывать в России сеть своих супермаркетов, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Замминистра также отметил, что несмотря на давление Запада, даже не все американские компании ушли из РФ.
«Честь и хвала и просто уважение к таким компаниям», – сказал Евтухов.
«Ведомости» в начале марта писали, что группа Ceetrus, которая входит во французскую группу Auchan, рассматривает возможность продажи своих активов в России. В середине апреля о состоявшейся сделке стало известно из данных ЕГРЮЛ. Ceetrus, которая владеет и управляет почти 300 торговыми центрами в Европе, продала свои активы в РФ фирме «Торговые галереи».
На этом фоне пресс-служба «Ашана» сообщила, что сделки третьих компаний по смене учредителей не влияют на деятельность компании в России, и она продолжает работу в стране. Там также пояснили, что права собственности на торговые галереи в объектах «Ашан» оформлены на другую компанию еще с 2012 г.