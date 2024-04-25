/ Бизнес

В Минпромторге подтвердили, что «Ашан» продолжит работать в России

Ведомости

Компания «Ашан Ритейл Россия» продолжает работать и не планирует закрывать в России сеть своих супермаркетов, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Есть даже их официальное обращение в Министерство промышленности и торговли о том, что они будут продолжать работать на территории нашей страны», – ответил он на вопрос РБК, собирается ли «Ашан» покинуть Россию.

Замминистра также отметил, что несмотря на давление Запада, даже не все американские компании ушли из РФ.

«Честь и хвала и просто уважение к таким компаниям», – сказал Евтухов.

«Ведомости» в начале марта писали, что группа Ceetrus, которая входит во французскую группу Auchan, рассматривает возможность продажи своих активов в России. В середине апреля о состоявшейся сделке стало известно из данных ЕГРЮЛ. Ceetrus, которая владеет и управляет почти 300 торговыми центрами в Европе, продала свои активы в РФ фирме «Торговые галереи».

На этом фоне пресс-служба «Ашана» сообщила, что сделки третьих компаний по смене учредителей не влияют на деятельность компании в России, и она продолжает работу в стране. Там также пояснили, что права собственности на торговые галереи в объектах «Ашан» оформлены на другую компанию еще с 2012 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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