Apple отклонила обновление Spotify с информацией о ценах для пользователей ЕС

«Apple в очередной раз бросила вызов решению Еврокомиссии, отклонив наше обновление за попытку уведомить пользователей о наших ценах. Их пренебрежение к потребителям и разработчикам сочетается только с их пренебрежением к закону», – заявил представитель музыкального стриминга.