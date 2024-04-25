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Apple отклонила обновление Spotify с информацией о ценах для пользователей ЕС

Ведомости

Американская корпорация Apple отклонила публикацию обновления приложения шведского стриминга Spotify с информацией о ценах на подписки для европейских пользователей iOS, пишет Reuters со ссылкой на заявление Spotify.

«Apple в очередной раз бросила вызов решению Еврокомиссии, отклонив наше обновление за попытку уведомить пользователей о наших ценах. Их пренебрежение к потребителям и разработчикам сочетается только с их пренебрежением к закону», – заявил представитель музыкального стриминга.

В начале марта Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала Apple на 1,8 млрд евро по итогам расследования факта закрытия компанией доступа к своим платформам конкурентам по потоковой передаче музыки, включая Spotify. В ЕК заявили, что Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке «в течение десятилетия». Компания сообщила, что подаст апелляцию на решение ЕК.

21 марта минюст США подал иск против Apple из-за нарушений корпорацией антимонопольного законодательства. В ведомстве считают, что Apple блокирует приложения, которые сделали бы пользователей менее зависимыми от iPhone. 

Ранее корпорацию за нарушение антимонопольного законодательства штрафовали и в России. В январе американская компания выплатила штраф Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России на почти 1,2 млрд руб. По версии ФАС, Apple навязывала российским разработчикам необходимость использовать в их приложениях ее платежную систему и запрещала использовать другие способы оплаты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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