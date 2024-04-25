Apple отклонила обновление Spotify с информацией о ценах для пользователей ЕС
Американская корпорация Apple отклонила публикацию обновления приложения шведского стриминга Spotify с информацией о ценах на подписки для европейских пользователей iOS, пишет Reuters со ссылкой на заявление Spotify.
«Apple в очередной раз бросила вызов решению Еврокомиссии, отклонив наше обновление за попытку уведомить пользователей о наших ценах. Их пренебрежение к потребителям и разработчикам сочетается только с их пренебрежением к закону», – заявил представитель музыкального стриминга.
В начале марта Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала Apple на 1,8 млрд евро по итогам расследования факта закрытия компанией доступа к своим платформам конкурентам по потоковой передаче музыки, включая Spotify. В ЕК заявили, что Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке «в течение десятилетия». Компания сообщила, что подаст апелляцию на решение ЕК.
21 марта минюст США подал иск против Apple из-за нарушений корпорацией антимонопольного законодательства. В ведомстве считают, что Apple блокирует приложения, которые сделали бы пользователей менее зависимыми от iPhone.
Ранее корпорацию за нарушение антимонопольного законодательства штрафовали и в России. В январе американская компания выплатила штраф Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России на почти 1,2 млрд руб. По версии ФАС, Apple навязывала российским разработчикам необходимость использовать в их приложениях ее платежную систему и запрещала использовать другие способы оплаты.