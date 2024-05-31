Суд признал законным взыскание 105 млрд рублей с экс-владельцев ЧЭМК

Генпрокуратура России потребовала взыскать с экс-владельцев ЧЭМК Юрия, Людмилы и Михаила Антиповых свыше 25,8 млрд руб. в середине марта. По утверждению истца, эти средства были получены путем неосновательного обогащения. Заявитель просил признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 г., заключенное между Юрием Антиповым и АО «Урало-сибирская металлургическая компания», акциями которого в том числе владели его родственники. Документ освобождал Антипова от обязательств по возврату более 22,9 млрд руб. и еще 2,9 млрд руб. государственных средств и процентов по ним.