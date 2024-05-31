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Суд признал законным взыскание 105 млрд рублей с экс-владельцев ЧЭМК

Ведомости

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения постановление Арбитражного суда Челябинска о взыскании 105 млрд руб. с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и взыскания в пользу РФ 100% долей принадлежащих им организаций. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Судом апелляционной инстанции <...> решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – говорится в сообщении.

5 апреля Арбитражный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. с бывших владельцев группы ЧЭМК по делу о необоснованном обогащении. Суд также постановил изъять в пользу государства в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей организаций, собственниками которых являются ответчики.

Генпрокуратура России потребовала взыскать с экс-владельцев ЧЭМК Юрия, Людмилы и Михаила Антиповых свыше 25,8 млрд руб. в середине марта. По утверждению истца, эти средства были получены путем неосновательного обогащения. Заявитель просил признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 г., заключенное между Юрием Антиповым и АО «Урало-сибирская металлургическая компания», акциями которого в том числе владели его родственники. Документ освобождал Антипова от обязательств по возврату более 22,9 млрд руб. и еще 2,9 млрд руб. государственных средств и процентов по ним.

28 марта Генпрокуратура изменила требования. Ведомство попросило суд взыскать с Юрия, Михаила, Людмилы Антиповых, Александра, Людмилы Аристовых, Елены, Александра Кретовых и двух компаний – АО «Компания «Эталон» и ООО «Группа компаний Ариант» – 105 млрд руб. В счет суммы требовалось взыскать в пользу России 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ – Ариант», принадлежавших группе компаний «Ариант». Также ведомство потребовало взыскать принадлежащие АО «Компания «Эталон» 100% долей ООО «Катав-Ивановский литейный завод».

26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требование Генпрокуратуры РФ о конфискации трех предприятий ЧЭМК на основании незаконности приватизации в 1990-е гг. Речь об акциях АО «ЧЭМК», АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». По версии ведомства, в 1990-е гг. активы предприятий были выведены за рубеж с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности страны.

7 мая Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми отклонил апелляционные жалобы бывших владельцев промышленной группы на базе ЧЭМК об изъятии акций трех предприятий в пользу государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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