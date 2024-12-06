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ЕС и США обсуждают смягчение санкций против Газпромбанка

Ведомости

Брюссель и Вашингтон обсуждают смягчение санкций минфина США против российского Газпромбанка. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

ЕС и США обсуждают тип и масштаб мер по смягчению последствий «после того, как некоторые европейские правительства и компании предупредили, что санкции могут представлять угрозу для безопасности поставок в регионе». «В ходе переговоров рассматриваются такие вопросы, как возможность законного осуществления платежей через дочернюю компанию Газпромбанка, базирующуюся в Люксембурге, или же лучше использовать другие каналы платежей», – говорится в материале.

В ноябре управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США обновило список санкций в отношении России. Под ограничения попал и Газпромбанк. Санкции в том числе введены против отделений банка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре.

Своим указом от 5 декабря президент РФ Владимир Путин отменил требование использовать исключительно Газпромбанк для оплаты газа. Несмотря на это, как отмечает агентство, этот шаг все же усложнил платежные механизмы и оставил финансовые институты в неопределенности относительно возможных юридических рисков.

Указ Путина разрешает зачисление уполномоченным банком средств в рублях, поступающих от третьих лиц в целях оплаты иностранным покупателем поставки природного газа. Иностранным покупателям разрешено использовать другие банки для конвертации валюты в рубли. При этом тем же документом вводится ограничение на проведение расчетов с использование счетов – они будут невозможны до снятия санкций с российского Газпромбанка. 

Как уточнили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации, Газпромбанк в соответствии с документом продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты за поставку природного газа иностранными покупателями из недружественных стран или иностранными покупателями, осуществляющими поставку природного газа в недружественные страны.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорил «Ведомостям», что Россия ищет пути для смягчения последствий западных санкций, направленных на ограничение доступа к иностранной валюте. Новый указ фактически разрешает обменные операции, позволяющие российскому бизнесу получать валюту для закупки товаров за рубежом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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