ЕС и США обсуждают смягчение санкций против Газпромбанка
Брюссель и Вашингтон обсуждают смягчение санкций минфина США против российского Газпромбанка. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
ЕС и США обсуждают тип и масштаб мер по смягчению последствий «после того, как некоторые европейские правительства и компании предупредили, что санкции могут представлять угрозу для безопасности поставок в регионе». «В ходе переговоров рассматриваются такие вопросы, как возможность законного осуществления платежей через дочернюю компанию Газпромбанка, базирующуюся в Люксембурге, или же лучше использовать другие каналы платежей», – говорится в материале.
В ноябре управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США обновило список санкций в отношении России. Под ограничения попал и Газпромбанк. Санкции в том числе введены против отделений банка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре.
Своим указом от 5 декабря президент РФ Владимир Путин отменил требование использовать исключительно Газпромбанк для оплаты газа. Несмотря на это, как отмечает агентство, этот шаг все же усложнил платежные механизмы и оставил финансовые институты в неопределенности относительно возможных юридических рисков.
Указ Путина разрешает зачисление уполномоченным банком средств в рублях, поступающих от третьих лиц в целях оплаты иностранным покупателем поставки природного газа. Иностранным покупателям разрешено использовать другие банки для конвертации валюты в рубли. При этом тем же документом вводится ограничение на проведение расчетов с использование счетов – они будут невозможны до снятия санкций с российского Газпромбанка.
Как уточнили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации, Газпромбанк в соответствии с документом продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты за поставку природного газа иностранными покупателями из недружественных стран или иностранными покупателями, осуществляющими поставку природного газа в недружественные страны.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорил «Ведомостям», что Россия ищет пути для смягчения последствий западных санкций, направленных на ограничение доступа к иностранной валюте. Новый указ фактически разрешает обменные операции, позволяющие российскому бизнесу получать валюту для закупки товаров за рубежом.