ЕС и США обсуждают смягчение санкций против Газпромбанка

ЕС и США обсуждают тип и масштаб мер по смягчению последствий «после того, как некоторые европейские правительства и компании предупредили, что санкции могут представлять угрозу для безопасности поставок в регионе». «В ходе переговоров рассматриваются такие вопросы, как возможность законного осуществления платежей через дочернюю компанию Газпромбанка, базирующуюся в Люксембурге, или же лучше использовать другие каналы платежей», – говорится в материале.