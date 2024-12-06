Газпромбанк дал прогнозы «с долей иронии» на 2025 год

Газпромбанк (ГПБ) представил свои прогнозы на 2025 г. по ситуации на рынках капитала. Следующий год должен подарить рынкам «интересную» схему междепозитарных мостов, без которой в новых условиях невозможно участие зарубежных инвесторов на российском рынке, рассказал 5 декабря на Российском облигационном конгрессе первый вице-президент кредитной организации Денис Шулаков. По его словам, многое в этом смысле еще предстоит сделать, но «нечто должно быть изобретено и как новый паттерн лечь на существующую, в том числе и долларовую, систему». А первый российский эмитент может выйти на рынок Китая уже в 2025 г., ожидает он.