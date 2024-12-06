Газпромбанк дал прогнозы «с долей иронии» на 2025 год

Газпромбанк дал прогнозы «с долей иронии» на 2025 годВ банке ждут по-настоящему крупное IPO, новые инструменты и, возможно, смягчения санкций
Газпромбанк (ГПБ) представил свои прогнозы на 2025 г. по ситуации на рынках капитала. Следующий год должен подарить рынкам «интересную» схему междепозитарных мостов, без которой в новых условиях невозможно участие зарубежных инвесторов на российском рынке, рассказал 5 декабря на Российском облигационном конгрессе первый вице-президент кредитной организации Денис Шулаков. По его словам, многое в этом смысле еще предстоит сделать, но «нечто должно быть изобретено и как новый паттерн лечь на существующую, в том числе и долларовую, систему». А первый российский эмитент может выйти на рынок Китая уже в 2025 г., ожидает он.
Одновременно с этим в ГПБ не исключают, что в новом году «кто-то там где-то» начнет пересматривать ограничения в отношении России и «что-то снимать». «Но, как говорится, даже если елку всю защипать прищепками, то нормальная елка все равно даст плоды и на ней зацветут, скажем, не вишни, но что-то зацвести может», – подчеркнул Шулаков.