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Газпромбанк дал прогнозы «с долей иронии» на 2025 год

В банке ждут по-настоящему крупное IPO, новые инструменты и, возможно, смягчения санкций
Артем Кульша
Freepik
Freepik

Газпромбанк (ГПБ) представил свои прогнозы на 2025 г. по ситуации на рынках капитала. Следующий год должен подарить рынкам «интересную» схему междепозитарных мостов, без которой в новых условиях невозможно участие зарубежных инвесторов на российском рынке, рассказал 5 декабря на Российском облигационном конгрессе первый вице-президент кредитной организации Денис Шулаков. По его словам, многое в этом смысле еще предстоит сделать, но «нечто должно быть изобретено и как новый паттерн лечь на существующую, в том числе и долларовую, систему». А первый российский эмитент может выйти на рынок Китая уже в 2025 г., ожидает он.

Одновременно с этим в ГПБ не исключают, что в новом году «кто-то там где-то» начнет пересматривать ограничения в отношении России и «что-то снимать». «Но, как говорится, даже если елку всю защипать прищепками, то нормальная елка все равно даст плоды и на ней зацветут, скажем, не вишни, но что-то зацвести может», – подчеркнул Шулаков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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