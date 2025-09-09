Газета
Главная / Технологии /

Nebius Group обогнала «Яндекс» по капитализации после сделки с Microsoft

Ведомости

Нидерландская технологическая компания Nebius Group обогнала «Яндекс» по капитализации за счет роста котировок в США после заключения соглашения с Microsoft. Об этом свидетельствуют данные торгов американской биржи Nasdaq.

Рыночная стоимость Nebius Group по состоянию на 18:43 мск составляла $21,99 млрд. В то же время капитализация МКПАО «Яндекс» – примерно $20,7 млрд по курсу Банка России на 9 сентября.

По данным Forbes, основатель и глава Nebius Group Аркадий Волож переместился почти на 400 строчек вверх в глобальном рейтинге богатейших людей мира.

Акции Nebius выросли на 70,92% после заключения сделки с Microsoft

Инвестиции / Эмитенты

8 сентября Nebius объявила о заключении многомиллиардного соглашения с Microsoft в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Компания с конца 2025 г. предоставит вычислительные ресурсы Microsoft в своем новом центре обработки данных в Вайнленде, штат Нью-Джерси.

CNBC со ссылкой на заявление Nebius в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщал, что общая стоимость контрактов компании до 2031 г. составит $17,4 млрд. Microsoft также оставляет за собой право приобрести дополнительные услуги на $2 млрд.

