Netflix подал заявку на регистрацию товарного знака в России
Американский стриминговый сервис Netflix намерен зарегистрировать товарный знак с одноименным названием. Соответствующая заявка была подана компанией в Роспатент, передает ТАСС.
По данным агентства, сервис подал заявку 23 марта 2026 г. из США. При одобрении заявки у Netflix в России появятся товарные знаки по четырем классам (№ 9, 35, 38, 41) международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В частности, компания сможет заниматься программами для доступа к развлекательному контенту, а также продвижением развлекательных проектов, кинофильмов и др.
9 марта Netflix также подала заявку на регистрацию в России двух товарных знаков, связанных с сериалом «Очень странные дела». Ожидается, что товарные знаки зарегистрируют по шести классам МКТУ, включающим аксессуары для телефонов и компьютеров, печатную продукцию, посуду и др.
В 2022 г. Netflix объявила об уходе с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины.