Netflix подал заявку на регистрацию товарного знака в России

По данным агентства, сервис подал заявку 23 марта 2026 г. из США. При одобрении заявки у Netflix в России появятся товарные знаки по четырем классам (№ 9, 35, 38, 41) международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В частности, компания сможет заниматься программами для доступа к развлекательному контенту, а также продвижением развлекательных проектов, кинофильмов и др.