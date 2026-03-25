Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Netflix подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Ведомости

Американский стриминговый сервис Netflix намерен зарегистрировать товарный знак с одноименным названием. Соответствующая заявка была подана компанией в Роспатент, передает ТАСС.

По данным агентства, сервис подал заявку 23 марта 2026 г. из США. При одобрении заявки у Netflix в России появятся товарные знаки по четырем классам (№ 9, 35, 38, 41) международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В частности, компания сможет заниматься программами для доступа к развлекательному контенту, а также продвижением развлекательных проектов, кинофильмов и др.

9 марта Netflix также подала заявку на регистрацию в России двух товарных знаков, связанных с сериалом «Очень странные дела». Ожидается, что товарные знаки зарегистрируют по шести классам МКТУ, включающим аксессуары для телефонов и компьютеров, печатную продукцию, посуду и др.

В 2022 г. Netflix объявила об уходе с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины.

