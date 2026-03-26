Новак: Россия уже торгует нефтью с премией
Россия уже торгует нефтью без дисконта, а по ряду направлений с премией. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает корреспондент «Ведомостей».
По его словам, у России есть резервы по экспорту нефти и страна будет их использовать. В частности, есть «диверсифицированные маршруты поставки», по нефтепроводу ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий океан), Скороводино – Мохэ, через Казахстан, порты в Черном море и на Балтике.
Вместе с тем, у страны сохраняются резервы для наращивания экспорта, однако приоритетом остается насыщение внутреннего рынка. В этом направлении рассматривается, в том числе, возвращение запрета на экспорт бензина производителями.
13 марта США разрешили на месяц операции с российской нефтью, загруженной в танкеры до 12 марта. Это произошло после резкого роста мировых цен на нефть из-за блокировки Ормузского пролива Ираном. Тегеран ограничивает движение по акватории из-за американо-израильской операции.
После ослабления ограничений Бессент утверждал, что РФ не получит значительной прибыли от этой меры. Позже он уточнил, что Россия, по его оценкам, может получить $2 млрд дополнительных доходов из-за ослабления ограничений США на продажу нефти.