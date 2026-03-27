Электросамокаты «Яндекса» начали собирать на заводе «Москвич»
В рамках тестового этапа на предприятии произведут 2000 самокатов, которые будут доступны пользователям в этом сезоне. Ликсутов уточнил, что они полностью спроектированы в «Яндексе». Компания разрабатывает устройства внутри конструкторского бюро, которое отвечает за инновации в транспортных сервисах. Специалисты проводят крупноузловую сборку из 118 узлов и комплектующих, тестируют электронику, исправность колес, тормозов и отправляют устройства на испытательный трек с пандусами, лежачими полицейскими и имитацией разного дорожного покрытия.
«Запуск такого производства в столице – важный шаг в развитии отечественных технологий», – отметил заммэра.
По его словам, следующим этапом станет еще большая локализация и создание полностью российской платформы электросамокатов.
15 ноября 2025 г. департамент транспорта Москвы сообщил, что в прошлом году в столице на электросамокатах совершили более 71 млн поездок. Ликсутов рассказал о результатах мер по повышению безопасности. За 10 месяцев число аварий с участием арендных СИМ в Москве снизилось на 54%, а количество происшествий с детьми – на 68%. За сезон заблокировали 68 000 аккаунтов несовершеннолетних пользователей и ввели обязательную верификацию. Число зон, где ограничивается скорость передвижения на электросамокатах, выросло на 70 и достигло 420.
Заместитель мэра заверил, что в новом сезоне по поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжится комплексная работа по повышению безопасности поездок.