Электросамокаты «Яндекса» начали собирать на заводе «Москвич»

15 ноября 2025 г. департамент транспорта Москвы сообщил, что в прошлом году в столице на электросамокатах совершили более 71 млн поездок. Ликсутов рассказал о результатах мер по повышению безопасности. За 10 месяцев число аварий с участием арендных СИМ в Москве снизилось на 54%, а количество происшествий с детьми – на 68%. За сезон заблокировали 68 000 аккаунтов несовершеннолетних пользователей и ввели обязательную верификацию. Число зон, где ограничивается скорость передвижения на электросамокатах, выросло на 70 и достигло 420.