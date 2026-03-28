Поездка на «Аэроэкспрессе» до аэропорта «Шереметьево» сократится на пять минут

В 2025 г. компания «Аэроэкспресс» сократила на три минуты время в пути между аэропортом «Шереметьево» и железнодорожной станцией «Окружная». С 30 марта 2025 г. аэроэкспрессы на маршруте Белорусский вокзал – «Шереметьево» стали делать остановку на станции Лианозово МЦД-1.