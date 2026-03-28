Поездка на «Аэроэкспрессе» до аэропорта «Шереметьево» сократится на пять минут
С 29 марта время в пути «Аэроэкспресса» от Белорусского вокзала до терминалов B и C аэропорта «Шереметьево» сократится с 50 до 46 минут. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
Для пассажиров «Аэроэкспресса» доступны 19 удобных пересадок на метро, Московские центральные диаметры (МЦД) и Московское центральное кольцо (МЦК), что позволяет гибко планировать поездку в аэропорт, отметили в ведомстве.
Как уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, ускорение движения стало возможным благодаря совместной работе департамента транспорта Москвы, Московской железной дороги и «Аэроэкспресса».
«Совместная работа позволила сократить время в пути до "Шереметьево". Это важный этап в развитии комфортных и быстрых транспортных связей с аэропортами столицы. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим повышать качество обслуживания пассажиров», – отметил Ликсутов.
В 2025 г. компания «Аэроэкспресс» сократила на три минуты время в пути между аэропортом «Шереметьево» и железнодорожной станцией «Окружная». С 30 марта 2025 г. аэроэкспрессы на маршруте Белорусский вокзал – «Шереметьево» стали делать остановку на станции Лианозово МЦД-1.