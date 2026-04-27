Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,935-0,41%MGTS1 070-0,56%VEON-RX67,8-2,16%IMOEX2 734,2+0,04%RTSI1 151,39+1,01%RGBI119,46-0,36%RGBITR778,46-0,26%
Главная / Бизнес /

Продажи на Wildberries книг Григория Остера выросли почти на 500%

Продажи на Wildberries книг писателя Григория Остера с 21 по 26 апреля увеличились почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с таким же периодом 2025 г. и на 220% относительно начала месяца. Об этом сообщили «Ведомостям» в маркетплейсе.

По данным площадки, наибольшей популярностью пользуются различные издания «Вредных советов».

21 апреля участники заседания координационного совета Следственного комитета (СК) РФ по вопросам оказания помощи детям усмотрели «сомнительные с педагогической точки зрения установки» в творчестве Остера. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить детские произведения писателя.

На следующий день издательство АСТ объявило, что не получало официальных запросов от СК по поводу «Вредных советов». Там напомнили, что обеспокоенность насчет книг Остера звучала еще в 2024 г., но никаких мер тогда не принимали. Исходя из отсутствия претензий, в АСТ решили, что работа по оценке творчества была проведена и рисков для детей эксперты не выявили.

Издательство указало, что произведения Остера издаются более 30 лет, а «Вредные советы» в ироничной форме прививают навыки безопасного поведения.

Читайте также:«Терпи подножки и толчки»
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её