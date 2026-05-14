«Росатом» договорился о строительстве АЭС в Руанде

«Росатом» построит атомную электростанцию в Руанде. Об этом объявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

«Договорились о строительстве АЭС с Казахстаном, Вьетнамом, Мьянмой, Руандой. Буквально вчера закончились переговоры в Индонезии», – рассказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Лихачев не раскрыл других подробностей о строительстве станции в Руанде. Сейчас российская корпорация строит 26 атомных энергоблоков большой мощности и два малых энергоблока.

24 марта Лихачев говорил, что «Росатом» начнет строительство атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане этим летом, сейчас идет заливка «подбетонки» на месте объекта. 

В начале мая он сообщил, что реактор для второго энергоблока атомной электростанции «Бушер» в Иране готов уже более чем на 60%. До этого «Росатом» проводил эвакуацию более 600 человек с иранской АЭС из-за начала американо-израильской военной операции.

