«Росатом» договорился о строительстве АЭС в Руанде
«Росатом» построит атомную электростанцию в Руанде. Об этом объявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
«Договорились о строительстве АЭС с Казахстаном, Вьетнамом, Мьянмой, Руандой. Буквально вчера закончились переговоры в Индонезии», – рассказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Лихачев не раскрыл других подробностей о строительстве станции в Руанде. Сейчас российская корпорация строит 26 атомных энергоблоков большой мощности и два малых энергоблока.
24 марта Лихачев говорил, что «Росатом» начнет строительство атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане этим летом, сейчас идет заливка «подбетонки» на месте объекта.
В начале мая он сообщил, что реактор для второго энергоблока атомной электростанции «Бушер» в Иране готов уже более чем на 60%. До этого «Росатом» проводил эвакуацию более 600 человек с иранской АЭС из-за начала американо-израильской военной операции.