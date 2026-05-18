Мишустин: РФ входит в пятерку стран мира в области двигателестроения
Россия входит в пятерку стран мира, способных самостоятельно проектировать и производить современные двигатели, а также обеспечивать полный цикл их эксплуатации. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на конференции ЦИПР.
По словам главы правительства, таких государств в мире немного. Он перечислил США, Францию, Великобританию и Канаду.
«Вот, и китайцы пока со своим софтом и с двигателями, пока идут в это, активно идут, да. Но то, что в России есть, – это дорогого стоит», – отметил премьер (цитата по ТАСС).
Мишустин подчеркнул, что ключевым вопросом остается не только импортозамещение, но и важность создания собственных агрегатов и производственных решений. Премьер также отметил работу Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), пояснив, что их пример показывает близость России к этой цели.
7 апреля сообщалось, что двигатели ПД-8 прошли испытания на импортозамещенном «Суперджете» в условиях обледенения. В ОДК заявляли, что тесты подтвердили устойчивость работы двигателей, эффективность противообледенительной системы и безопасность эксплуатации. В ноябре 2025 г. «Суперджет» с двигателями ПД-8 также прошел сертификационные испытания в так называемом «бассейне», где проверялась безопасность эксплуатации самолета на взлетно-посадочной полосе с большим количеством воды.