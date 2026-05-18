Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
KOGK304,8-0,13%CNY Бирж.10,615-0,9%IMOEX2 668,6+1,32%RTSI1 161,95+2,41%RGBI119,32-0,08%RGBITR782,52+0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Мишустин: РФ входит в пятерку стран мира в области двигателестроения

Ведомости

Россия входит в пятерку стран мира, способных самостоятельно проектировать и производить современные двигатели, а также обеспечивать полный цикл их эксплуатации. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на конференции ЦИПР.

По словам главы правительства, таких государств в мире немного. Он перечислил США, Францию, Великобританию и Канаду.

«Вот, и китайцы пока со своим софтом и с двигателями, пока идут в это, активно идут, да. Но то, что в России есть, – это дорогого стоит», – отметил премьер (цитата по ТАСС).

Мишустин подчеркнул, что ключевым вопросом остается не только импортозамещение, но и важность создания собственных агрегатов и производственных решений. Премьер также отметил работу Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), пояснив, что их пример показывает близость России к этой цели.

7 апреля сообщалось, что двигатели ПД-8 прошли испытания на импортозамещенном «Суперджете» в условиях обледенения. В ОДК заявляли, что тесты подтвердили устойчивость работы двигателей, эффективность противообледенительной системы и безопасность эксплуатации. В ноябре 2025 г. «Суперджет» с двигателями ПД-8 также прошел сертификационные испытания в так называемом «бассейне», где проверялась безопасность эксплуатации самолета на взлетно-посадочной полосе с большим количеством воды.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте