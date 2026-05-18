ОАК спроектирует самолеты с использованием ИИ от «Сбера»
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) проводит пилотный проект по проектированию самолетов с использованием искусственного интеллекта (ИИ) «Гигачат» от «Сбера». Об этом на пленарном заседании конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026) в Нижнем Новгороде сообщил гендиректор ОАК Вадим Бадеха.
ОАК выполняет рабочее эскизное проектирование нового самолета на базе решения T-Flex (российская универсальная платформа, позволяющая организовать единую информационную среду предприятия и отследить различные этапы жизненного цикла продукции, начиная с момента выявления потребностей в ней на рынке и заканчивая утилизацией. – «Ведомости»), сказал Бадеха. «Мы уходим от ручного труда к генеративному проектированию на отечественной платформе T-Flex совместно со «Сбером», – заявил он.
«Инициативно за пределами особо значимого проекта был осуществлен совместный со «Сбербанком» пилотный проект по проектированию деталей с применением элементов искусственного интеллекта на базе T-Flex PLM (Product Lifecycle Management, управление полным жизненным циклом изделий)», – сообщил топ-менеджер. В итоге реализации проекта в ведущих авиационных конструкторских бюро страны достигнуты следующие результаты: замещено программное обеспечение для разработки авиационной техники, оборудовано порядка 4000 рабочих мест, реализовано более 2000 технических требований в рамках замещения 9 ключевых модулей PLM, перечислил он.
Проект «Комплекс» – это инициативный пилотный проект, который реализуется в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК). По его словам, это логичный, своевременный шаг развития современных систем проектирования авиационной техники. Бадеха отметил, что было отработано применение искусственного интеллекта, который проектирует в строгом соответствии с нормативами. Следующий шаг – автоматический синтез геометрии на основе мультидисциплинарных расчетов. «Сегодня мы добились рабочего применения и решения искусственного интеллекта с учетом существующей базы нормативов. Следующий шаг – это использование искусственного интеллекта при проведении расчетов на прочность и аэродинамику», – подчеркнул он.