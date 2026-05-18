ОАК спроектирует самолеты с использованием ИИ от «Сбера»

Проект «Комплекс» – это инициативный пилотный проект, который реализуется в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК). По его словам, это логичный, своевременный шаг развития современных систем проектирования авиационной техники. Бадеха отметил, что было отработано применение искусственного интеллекта, который проектирует в строгом соответствии с нормативами. Следующий шаг – автоматический синтез геометрии на основе мультидисциплинарных расчетов. «Сегодня мы добились рабочего применения и решения искусственного интеллекта с учетом существующей базы нормативов. Следующий шаг – это использование искусственного интеллекта при проведении расчетов на прочность и аэродинамику», – подчеркнул он.