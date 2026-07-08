FT: европейские операторы бизнес-джетов готовятся к дефициту топлива

По данным издания, частные авиакомпании опасаются, что в случае дефицита поставщики будут в первую очередь обеспечивать топливом национальных авиаперевозчиков. Поводом для таких опасений стала недавняя нехватка топлива в аэропорту Ниццы. На прошлой неделе авиагавань временно не смогла заправить часть частных самолетов из-за перебоев с поставками топлива. В аэропорту сообщили FT, что дефицит продолжался несколько часов и уже устранен.