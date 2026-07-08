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Главная / Бизнес /

FT: европейские операторы бизнес-джетов готовятся к дефициту топлива

Ведомости

Европейские операторы корпоративных самолетов готовятся к возможной нехватке авиатоплива в разгар летнего туристического сезона. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на представителей отрасли.

По данным издания, частные авиакомпании опасаются, что в случае дефицита поставщики будут в первую очередь обеспечивать топливом национальных авиаперевозчиков. Поводом для таких опасений стала недавняя нехватка топлива в аэропорту Ниццы. На прошлой неделе авиагавань временно не смогла заправить часть частных самолетов из-за перебоев с поставками топлива. В аэропорту сообщили FT, что дефицит продолжался несколько часов и уже устранен.

Управляющий британской платформой EnterJet Чарльз Робинсон заявил, что операторам бизнес-джетов, вероятно, придется корректировать маршруты. «Операторам, возможно, потребуется скорректировать маршруты, чтобы не оказаться в аэропортах с ограниченными поставками, а это приведет к увеличению затрат», – отметил он.

Представитель компании Luxe Jets Александр Грэм сообщил, что перевозчик готовится к возможному дефициту топлива в небольших аэропортах этим летом. Исполнительный директор Flexjet Эндрю Коллинз, в свою очередь, рассказал, что компания уже фиксировала всплеск спроса на перелеты, поскольку часть клиентов решила перенести поездки на более ранние сроки, опасаясь возможных проблем с топливом.

10 июня FT сообщала, что мировые авиакомпании рассматривают возможность пересмотра зимнего расписания и сокращения числа рейсов, если цены на авиатопливо останутся высокими на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

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