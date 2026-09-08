Новак поручил усилить контроль за маркировкой топлива

3 сентября Новак сообщил о дефиците 92-го, 95-го, 98-го бензина, однако меры по урегулированию ситуации уже предпринимаются. Он подчеркнул, что несмотря на перебои, на этой неделе ситуация несколько улучшилась. Это произошло в том числе благодаря вводу в эксплуатацию нескольких нефтеперерабатывающих заводов в конце прошлого месяца. Новак добавил, что благодаря введению запрета на экспорт бензина до 2027 г. и налаживанию поставок с экономическими партнерами работа по стабилизации ситуации на рынке продолжится.