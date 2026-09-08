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Главная / Бизнес /

Новак поручил усилить контроль за маркировкой топлива

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным федеральным органам усилить контроль за соблюдением требований к маркировке топлива экологических классов К2, К3 и К4 при его реализации. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания, посвященного ситуации на топливном рынке.

Кроме контроля за маркировкой, профильным ведомствам поручено продолжить развитие информационной системы, предназначенной для мониторинга ситуации на топливном рынке.

В совещании приняли участие представители Совета Федерации, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, Минвостокразвития, отраслевых компаний, а также глав регионов.

3 сентября Новак сообщил о дефиците 92-го, 95-го, 98-го бензина, однако меры по урегулированию ситуации уже предпринимаются. Он подчеркнул, что несмотря на перебои, на этой неделе ситуация несколько улучшилась. Это произошло в том числе благодаря вводу в эксплуатацию нескольких нефтеперерабатывающих заводов в конце прошлого месяца. Новак добавил, что благодаря введению запрета на экспорт бензина до 2027 г. и налаживанию поставок с экономическими партнерами работа по стабилизации ситуации на рынке продолжится.

В рамках ВЭФ вице-премьер говорил, что власти продолжают контролировать рынок, а цены на топливо повышаются в зависимости от уровня инфляции.

С 1 сентября временная продажа бензина и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 и К5 («Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5») стала доступна на АЗС.

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