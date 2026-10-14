Новак: Россия может занять более 10% мирового рынка дизеля

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о возобновлении поставок российского дизеля на американский и мировой рынки. Для реализации договоренностей минфин США временно ослабил санкции на экспорт российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 г. Россия, в свою очередь, начала досрочно снимать ограничения на его экспорт.