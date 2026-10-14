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Новак: Россия может занять более 10% мирового рынка дизеля

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия может увеличить экспорт дизельного топлива до 3–3,5 млн т в месяц к концу 2026 г. и занять более 10% мирового рынка. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.

По словам Новака, речь идет о восстановлении объемов экспорта до уровня, на котором Россия поставляла дизель на международные рынки ранее. «Это и есть те самые более 10% мирового рынка», – подчеркнул вице-премьер.

Ранее Новак сообщал, что Россия готова экспортировать 300 000 т дизельного топлива в октябре, 500 000 т – в ноябре и 1 млн т – в декабре. В перспективе ежемесячные поставки могут достигнуть 3 млн т.

14 октября Новак заявил о положительной реакции участников рынка на дизельную сделку России и США. По его словам, решения, направленные на стабилизацию спроса и предложения, положительно воспринимаются заинтересованными сторонами.

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о возобновлении поставок российского дизеля на американский и мировой рынки. Для реализации договоренностей минфин США временно ослабил санкции на экспорт российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 г. Россия, в свою очередь, начала досрочно снимать ограничения на его экспорт.

13 октября Новак провел совещание по стабилизации топливного рынка России. Участники встречи отметили улучшение ситуации с обеспечением регионов бензином и дизелем. При этом на внутреннем рынке бензина сохраняется незначительный дефицит.

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