Новак заявил о позитивной реакции рынка на дизельную сделку России и США
Участники рынка, заинтересованные в его стабилизации, позитивно воспринимают сделку по дизельному топливу между Россией и США. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС «Вести».
«Мне кажется, что любые решения, направленные на балансировку рынка, позитивно воспринимаются всеми участниками рынка, теми, кто заинтересован в стабильном балансе спроса и предложения, в стабильных инвестициях», – сказал он.
9 октября в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа была достигнута договоренность о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива на американский и мировой рынки. Трамп отметил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». В дальнейшем, как утверждал Трамп, Москва в зависимости от ситуации может дополнительно экспортировать 3 млн т дизельного топлива. Для реализации сделки минфин США временно ослабил антироссийские санкции.
13 октября министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, что дизельная сделка с США выгодна для России. По его словам, российские компании получат возможность экспортировать дизель и получать за это дополнительную выручку. Силуанов подчеркнул, что поступление дополнительной валютной выручки будет иметь значение не только для российских экспортеров, но и для платежного баланса страны.