Силуанов объяснил, в чем выгода для России от дизельной сделки с США
Сделка с Соединенными Штатами по поставкам дизельного топлива выгодна для России. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью ИС «Вести».
«Наши компании получат возможность экспортировать дизель и получать за это дополнительную выручку, валюту, что тоже важно и для нашего платежного баланса, и для компаний в первую очередь, конечно», – сказал министр.
Силуанов подчеркнул, что поступление дополнительной валютной выручки будет иметь значение не только для российских экспортеров, но и для платежного баланса страны. «Понятно, у нас нет экспортных пошлин на дизель, зато это будет учитываться в финансовых результатах компаний, которые будут платить, соответственно, налоги в бюджетную систему» – сказал Силуанов
9 октября в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа была достигнута договоренность о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива на американский и мировой рынки. Трамп отметил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». В дальнейшем, как утверждал Трамп, Москва в зависимости от ситуации может дополнительно экспортировать 3 млн т дизельного топлива. Для реализации сделки минфин США временно ослабил антироссийские санкции.
13 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, сделает ли разрешение на экспорт дизеля Россию более сговорчивой в переговорах по Украине, ответил, что прямой взаимосвязи не видит. «На самом деле это очень взаимовыгодная статья российско-американского сотрудничества. И это отвечает интересам Соединенных Штатов. Это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации, поэтому это происходит», – пояснил пресс-секретарь.