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Статья опубликована в № 4317 от 10.05.2017 под заголовком: Электронизация всей страны

Путин поручил Силуанову присмотреть за закупками госкомпаний

Они не смогут выбирать, где покупать у малого бизнеса
Президент дал Минфину первые поручения по его новым полномочиям: ужесточение процедуры госзакупок откладывается
Президент дал Минфину первые поручения по его новым полномочиям: ужесточение процедуры госзакупок откладывается
Е. Разумный / Ведомости

Президентские поручения по итогам совещания 12 апреля, на котором Владимир Путин распорядился передать контроль над закупками государства и госкомпаний Минфину, были опубликованы на прошлой неделе: реформа продолжится, но замедлится. До конца весенней сессии Госдумы правительство должно обеспечить принятие поправок в закон о госзаказе, которые переводят все закупки в электронный вид с 1 января 2019 г.

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Комментарии  ()
Palmin90
02:00 10.05.2017
Начать надо с Газпрома.
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