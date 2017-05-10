Путин поручил Силуанову присмотреть за закупками госкомпаний

Президентские поручения по итогам совещания 12 апреля, на котором Владимир Путин распорядился передать контроль над закупками государства и госкомпаний Минфину, были опубликованы на прошлой неделе: реформа продолжится, но замедлится. До конца весенней сессии Госдумы правительство должно обеспечить принятие поправок в закон о госзаказе, которые переводят все закупки в электронный вид с 1 января 2019 г.

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