Статья опубликована в № 4431 от 18.10.2017 под заголовком: Без права на операцию
Банки стали гораздо чаще блокировать счета малого бизнеса
Они по очереди отказываются от подозрительных клиентов
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Банки стали гораздо чаще блокировать счета малого бизнеса
Е. Разумный / Ведомости
А вот чего мы точно не могли представить, когда открывали бизнес, что через две недели наш счет заблокируют», – жалуется один из предпринимателей, принявших участие в исследовании сервиса «Поток» (входит в «Альфа-групп»). Оно было проведено на основе данных клиентов Альфа-банка, относящихся к малому бизнесу.
Банки все чаще блокируют счета. В 2017 г. число предпринимателей, столкнувшихся с такой проблемой, выросло на 25%, счет был заблокирован почти у каждого десятого такого клиента Альфа-банка. В 2014 г. их было лишь 6%. Рост числа блокировок счетов – самая актуальная проблема, подтверждает омбудсмен по защите прав предпринимателей в финансовой сфере Олег Иванов.
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