Что хотят найти банки в отчетности малых и средних предприятий

В последнее время банкам приходится ужесточать контроль за финансами своих клиентов, более пристальное внимание они стали уделять и годовой отчетности компании. Многие компании находят такой интерес избыточным, пугаются и не понимают его причин. Я постараюсь объяснить, почему банки стали так тщательно изучать отчетность и что они хотят в ней увидеть.

Для банков финансовая отчетность их клиентов является одним из важнейших документов, из которых они черпают информацию о компании. Обычно банки интересуются отчетностью компаний в трех случаях, и в каждом они анализируют разные показатели и смотрят на разные аспекты отчетности.

Как известно, с недавних пор банки по требованию ЦБ ужесточили контроль за клиентами для выявления фирм, которые не ведут реальную деятельность, а занимаются обналичиванием или выводом денег за рубеж. Поэтому банк обязательно попросит отчетность у фирмы при открытии счета, чтобы убедиться, что компания эта – работающая (если предприятие новое, то попросят и документы об официальной регистрации).

Банк будет внимательно изучать отчетность, если заподозрит клиента в нелегальных операциях, при контроле за отмыванием доходов, валютном контроле и просто при общем контроле – здесь нужны подтверждения правильности операций.

Отчетность также необходима при рассмотрении вопроса о кредите. Банк будет тщательно анализировать все показатели в динамике, чтобы убедиться в устойчивости бизнеса клиента.

Бухгалтерская отчетность малого предприятия состоит всего из двух форм – бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, которые в зависимости от выбранного режима налогообложения могут быть по полной или упрощенной схеме. Индивидуальные предприниматели (ИП) на упрощенной схеме не сдают бухгалтерской отчетности. Но они точно так же проводят операции, которые могут показаться банку подозрительными; тоже могут просить кредит и могут иметь вполне приличные обороты. Для изучения деятельности ИП банк может запросить у него налоговую декларацию и при необходимости – выписку со счета (если до этого ИП обслуживался в другом банке).

Специалисты СДМ-банка, обобщив вопросы наших клиентов – компаний малого бизнеса, собрали информацию о том, что именно интересует банки в финансовой отчетности компаний, и я хочу с вами этими сведениями поделиться.

1. Банки в первую очередь обращают внимание на достоверность отчетности – существует ли она на самом деле и сдана ли в налоговую инспекцию. Узнать это сейчас можно через специальные сервисы Федеральной налоговой службы.

2. При оценке бизнеса компании банк будет смотреть на структуру активов и обязательств, капитал, выручку, прибыль и динамику этих показателей, на основные статьи баланса – запасы, дебиторскую и кредиторскую задолженности, кредиты банков, на изменение структуры баланса, а также на статьи отчета о прибылях и убытках, их динамику и изменение структуры. Анализ этих статей покажет, насколько эффективно ведет бизнес компания, есть ли у владельцев стратегия развития и как они ее реализуют.

3. При рассмотрении вопроса о выделении кредита банк обязательно изучит договорные обязательства компании по ранее взятым кредитам (ковенантные условия). Этот документ содержит список четко установленных действий, которые заемщик обязан выполнять либо не выполнять в течение всего срока кредитного договора. Этих требований для компаний малого бизнеса существенно меньше, чем для крупного, но они есть: это могут быть, например, размер кредитной нагрузки или неснижаемого собственного капитала. В последнее время прослеживается тенденция к ужесточению ковенантных условий, и банки обращают пристальное внимание на них и то, как они исполняются.

4. Анализ внебалансовых обязательств, в частности выданных компанией поручительств, оформленных залогов, обязательств по лизинговым платежам, помогает понять, каких активов компания может лишиться в случае неисполнения договоров, которые гарантированы этим имуществом.

5. Оценивает банк и структуру расходов компании, а также ее исковые требования к кредиторам и предъявленные ей иски. (Данных об исках нет в отчетности, но информация доступна в открытой базе данных судов.) Эти сведения позволяют банку выявить риски, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на платежеспособность компании.

Банки обращают особое внимание даже на минимальные негативные тенденции в финансовом состоянии заемщика. Известны случаи, когда даже стандартные платежи по кредитным договорам, оспоренные недобросовестным партнером, приводили компанию к банкротству в течение достаточно короткого срока.

6. Большое внимание будет уделено и информации о размере заработной платы, которая также содержится в отчетности. Компанию, у которой слишком маленький для масштаба ее деятельности фонд оплаты труда, могут заподозрить в отсутствии реальной деятельности, ведь для ведения реального бизнеса у компании с большими оборотами должно быть достаточное количество сотрудников. А низкий размер зарплат сотрудников, не соответствующий прожиточному минимуму, скорее всего, расскажет о том, что организация практикует серые схемы выплат и скрывает реальные доходы.

И последнее, но, пожалуй, одно из наиболее важных правил: банку интересны не только активы и выручка и прочие строчки в балансе. Очень важны также открытость компании и готовность к честному взаимодействию. Покажите банку прозрачную отчетность, которая отражает рост эффективности бизнеса, и ни в коем случае не старайтесь что-то приукрасить или скрыть. Обман все равно обнаружится, а в условиях ужесточения требований к клиентам попытка ввести в заблуждение обернется отказом банка сотрудничать с вами. Вспомните отличную цитату английского философа Джона Локка: «Никому еще не удавалось быть настолько хитрым, чтобы скрыть это свое качество».

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