Как всего за два года был построен Крымский мост
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Сегодня, 15 мая, в присутствии президента России Владимира Путина состоится торжественное открытие автомобильного моста через Керченский пролив. Движение автомобилей по нему начнется на следующий день – 16 мая в 5.30 мск.
Крымский мост – один из крупнейших в России. Его протяженность – 19 км. Он состоит из параллельно расположенных автомобильной (по две полосы в каждую сторону) и железнодорожной (по одной колее) трасс. Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла, а затем пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег.
Автомобильный мост был построен с опережением графика на полгода. Правда, пока проезд по нему будет открыт только для легкового и общественного транспорта. Ожидается, что грузовики будут допущены на мост осенью этого года. Ввод в эксплуатацию строящегося параллельно автомобильному железнодорожного моста запланирован на декабрь 2019 г.
Зачем нужен мост
Впервые идея строительства моста появилась больше 100 лет назад. Но к реализации проекта приступили лишь после присоединения Крыма к России. До этого попасть на полуостров удобнее было через Украину. Но последняя после потери Крыма объявила о его полной блокаде, прекратив не только транспортное сообщение, но также и любые поставки, в том числе электроэнергии и воды. Фактически полуостров превратился в остров.
Проект обусловлен не столько экономическими, сколько политическими причинами, считает директор Института транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. Крым мог бы обойтись и системой паромов, рассказывал ранее экс-глава севастопольского заксобрания Алексей Чалый Forbes. Но это нерегулярный вид транспорта. Иногда паромов приходится ждать часами, а в случае непогоды переправу и вовсе закрывают.
До сих пор две трети туристов прибывали в Крым через паромную переправу, говорит вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков. Поэтому, по его словам, было важно обеспечить комфортный способ передвижения. Теперь от одного берега до другого можно доехать всего за 15 мин.
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Крымский мост почти достроили. Как он выглядит прямо сейчас
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Даньян-Куньшанский виадук (железнодорожный мост, часть Пекин-Шанхайской высокоскоростной железной дороги)
Страна: Китай
Длина: 164,8 км
Открытие - июнь 2011
Стоимость: $8,5 млрд
Строительство моста началось в 2008 г. Виадук находится в Восточном Китае, между городами Нанкин и Шанхай. Около 9 км моста проложено над водой. Самый крупный водоем, который пересекает мост – озеро Янчэн в Сучжоу.
Виадук Мийо (автомобильный мост)
Длина: 2,5 км
Страна: Франция
Открытие: декабрь 2004
Стоимость: 394 млн евро (по данным Thomson Reuters – $523 млн)
Строительство моста началось в 2001 г. Является последним звеном трассы, обеспечивающей высокоскоростное движение из Парижа в город Безье. Максимальная высота (опоры) составляет 343 м, что на 19 метров выше, чем Эйфелева башня.
Мост Гонконг-Чжухай-Макао (автомобильный мост)
Страна: Китай
Длина: 55 км
Открытие: 2018
Стоимость: $15,9 млрд (по данным Nikkei Asian Rewiev)
Строительство моста началось в 2009 г. Мост связывает Гонконг, Чжухай и Макао. Сооружение включает в себя подводный тоннель и три искусственных острова.
Эресуннский мост (мост-тоннель)
Страна: Швеция, Дания
Длина: 7,8 км
Открытие: июль 2000
Стоимость: $3,8 млрд
Совмещённый мост-тоннель, включающий двухпутную железную дорогу и четырехполосную автомагистраль через пролив Эресунн. Это самая длинная совмещённая дорога и железнодорожный мост в Европе, соединяющие столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальмё. Мост соединяется с тоннелем «Дрогден» на насыпном острове Пеберхольм. 4-километровый тоннель представляет собой соединение 5 труб: две – для поездов, две – для автомобилей и одня – для аварийных ситуаций.
Третий мост через пролив Босфор
Страна: Турция
Длина: 2,2 км
Открытие: август 2016
Стоимость: $3 млрд
Мост стал частью строящейся Северной Мармарийской окружной дороги общей протяженностью 257 км. Особенность моста – комбинированная конструкция: часть полотна поддерживается вантами, часть — вантами и тросами, середина главного пролёта подвешена на тросах. Мост считается самым широким висячим мостом в мире. Полос движения автомобилей – по 4 в каждую сторону (всего 8); кроме того, имеются две железнодорожных колеи.
Мост-дамба через озеро Пончартрейн (автомобильный мост)
Страна: США
Длина: 38,4 км
Открытие: август 1956, май 1969
Стоимость: $76 млн
Считается одним из старейших мостов в мире – идея его постройки возникла ещё в XIX веке, но строительство началось в 1948 г. и завершено в 1956. До строительства моста Гонконг-Чжухай-Макао считался самым длинным мостом над водой в мире. Соединяет между собой города Мандевилл и Метайри в штате Луизиана. Сооружение состоит из двух параллельных мостов, первый из которых был открыт в 1956 г., второй открыт в 1969 г. Проезд по мосту платный, с 1956 г. его цена составляет $2. Ежегодный трафик увеличился с 50 000 машин в 1956 г. до 12 млн на сегодняшний день.
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