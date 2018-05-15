Как всего за два года был построен Крымский мост

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Крымский мост – один из крупнейших в России. Его протяженность – 19 км. Официальный информационный сайт строительства Крымского моста

Сегодня, 15 мая, в присутствии президента России Владимира Путина состоится торжественное открытие автомобильного моста через Керченский пролив. Движение автомобилей по нему начнется на следующий день – 16 мая в 5.30 мск.

Крымский мост – один из крупнейших в России. Его протяженность – 19 км. Он состоит из параллельно расположенных автомобильной (по две полосы в каждую сторону) и железнодорожной (по одной колее) трасс. Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла, а затем пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег.

Автомобильный мост был построен с опережением графика на полгода. Правда, пока проезд по нему будет открыт только для легкового и общественного транспорта. Ожидается, что грузовики будут допущены на мост осенью этого года. Ввод в эксплуатацию строящегося параллельно автомобильному железнодорожного моста запланирован на декабрь 2019 г.

Зачем нужен мост

Впервые идея строительства моста появилась больше 100 лет назад. Но к реализации проекта приступили лишь после присоединения Крыма к России. До этого попасть на полуостров удобнее было через Украину. Но последняя после потери Крыма объявила о его полной блокаде, прекратив не только транспортное сообщение, но также и любые поставки, в том числе электроэнергии и воды. Фактически полуостров превратился в остров.

Проект обусловлен не столько экономическими, сколько политическими причинами, считает директор Института транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. Крым мог бы обойтись и системой паромов, рассказывал ранее экс-глава севастопольского заксобрания Алексей Чалый Forbes. Но это нерегулярный вид транспорта. Иногда паромов приходится ждать часами, а в случае непогоды переправу и вовсе закрывают.

До сих пор две трети туристов прибывали в Крым через паромную переправу, говорит вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков. Поэтому, по его словам, было важно обеспечить комфортный способ передвижения. Теперь от одного берега до другого можно доехать всего за 15 мин.

Как выбирали проект