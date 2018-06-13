У ВЭБа будет пять лет на погашение кредита China Development Bank
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Внешэкономбанк (ВЭБ) раскрыл основные параметры кредита на сумму более 600 млрд руб. от китайского госбанка развития China Development Bank. Деньги будут выделены в юанях сроком до 5 лет, без обеспечения, рассказал «Ведомостям» представитель госкорпорации.
О выдаче кредита ВЭБ и China Development Bank договорились на прошлой неделе накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Соглашение должно создать механизм финансового обеспечения интеграционных процессов на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы «Один пояс, один путь», о которой страны договорились в 2015 г. Несколько совместных крупных проектов у стран уже есть, в том числе Северный морской путь и скоростное движение из Китая в Европу. Всего есть около 70 проектов, которые можно совместно финансировать, говорил председатель ВЭБа Игорь Шувалов.
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