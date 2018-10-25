Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4683 от 26.10.2018 под заголовком: ЕЦБ на автопилоте

ЕЦБ оставил денежную политику на автопилоте

Его не смущает фискальное противостояние Италии и Еврокомиссии
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«Несексуально, но крайне эффективно», – озаглавили аналитики банка ING отчет, написанный после состоявшегося в четверг заседания совета управляющих ЕЦБ и пресс-конференции президента Центробанка Марио Драги. ЕЦБ повторил все заявления, сделанные ранее: процентные ставки останутся на нынешнем уровне минимум до осени 2019 г. (базовая ставка рефинансирования – 0%, ставка по депозитам для банков – минус 0,4%), а скупка облигаций в рамках программы денежного стимулирования прекратится в конце этого года.

Политика остается прежней, несмотря на некоторое ухудшение в производственном секторе еврозоны, нестабильность на фондовых рынках в последнее время, проблемы с Brexit, нарастающее торговое противостояние между США и Китаем, нарушающее мировые цепочки поставок, и, главное, кажущийся пока неразрешимым фискальный спор правительства Италии с Еврокомиссией.

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