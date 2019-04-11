Почему ваши доходы могут заинтересовать ФНС

Налоговики могут контролировать доходы в России и по всему миру

Статья опубликована в № 4794 от 12.04.2019 под заголовком: За деньгами в налоговую

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ФНС пристально следит за вашими деньгами Максим Стулов / Ведомости

Россияне должны подать декларации о доходах за 2018 г. до 30 апреля. Делать это обязаны не все. Налоговая служба просит не беспокоиться тех, с чьих доходов налог был правильно рассчитан (это делают налоговые агенты, выплачивающие доход) и полностью уплачен.

Кроме госчиновников и депутатов заполнять и подавать декларацию для уплаты налога должны частнопрактикующие нотариусы и адвокаты, индивидуальные предприниматели, выбравшие общую систему налогообложения (13% налога с разницы между доходами от деятельности и понесенными в связи с ней расходами), люди, которые продали любое имущество без уплаты налога или сдавали его в аренду, выиграли в лотерею или в азартные игры, получили дорогие подарки.

Сделать это необходимо также налоговым резидентам России (были на территории страны не менее 183 дней за год), получившим доходы за рубежом. К доходам, которые нужно задекларировать, относится стоимость безвозмездно полученного имущества – например, по договору дарения от лица, не являющегося близким родственником.