Бизнес-омбудсмен предложил создать «банк плохих долгов»

Реструктуризация кредитов, по его словам, не спасает ситуацию, так как клиенты даже на более мягких условиях не выполняют свои обязательства перед банками. Требования кредитных организаций немедленно погасить долги ведут к банкротству предприятий-заемщиков. Таким образом, повышается вероятность второй волны кризиса, говорит Титов.