Бизнес-омбудсмен предложил создать «банк плохих долгов»Борис Титов считает, что Центробанк должен выкупить у банков безнадежные долги бизнеса
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил вернуться к обсуждению создания «банка плохих долгов». По его мнению, стабильности банковской системы угрожает увеличение числа сомнительных и безнадежных кредитов, которые уже практически в 2 раза превышают сформированные резервы на возможные потери – 11,65 трлн против 6,21 трлн руб.
Реструктуризация кредитов, по его словам, не спасает ситуацию, так как клиенты даже на более мягких условиях не выполняют свои обязательства перед банками. Требования кредитных организаций немедленно погасить долги ведут к банкротству предприятий-заемщиков. Таким образом, повышается вероятность второй волны кризиса, говорит Титов.
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