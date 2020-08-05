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Во время пандемии россияне стали осторожнее пользоваться кредитками

Задолженность по кредитным картам сократилась почти на 43 млрд рублей
Анна Михеева
Максим Стулов / Ведомости

Во II квартале 2020 г. задолженность населения по кредитным картам сократилась на 42,7 млрд руб., или на 2,6% по сравнению с I кварталом, говорится в аналитическом обзоре «Тинькофф банка», основанном на данных Банка России. При этом в апреле было отмечено рекордное за три года месячное снижение – на 57,2 млрд руб. Но после этого рынок начал восстанавливаться, так что по итогам полугодия портфель банков по кредитным картам вырос на 0,3% до 1,56 трлн руб. При этом рост всего розничного кредитного портфеля банков, по данным ЦБ, оказался гораздо более существенным – 12,6%.

На пике карантина расходы потребителей и бизнеса падали на 30–40%, поэтому и портфели банков также сократились, говорит представитель «Тинькофф банка». По его словам, снизились и доходы клиентов, а также объем пополнения кредитных карт, но не так сильно, как потребительская активность, которая во многом приходится на кредитные карты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных