Во время пандемии россияне стали осторожнее пользоваться кредитками

Во время пандемии россияне стали осторожнее пользоваться кредиткамиЗадолженность по кредитным картам сократилась почти на 43 млрд рублей
Во II квартале 2020 г. задолженность населения по кредитным картам сократилась на 42,7 млрд руб., или на 2,6% по сравнению с I кварталом, говорится в аналитическом обзоре «Тинькофф банка», основанном на данных Банка России. При этом в апреле было отмечено рекордное за три года месячное снижение – на 57,2 млрд руб. Но после этого рынок начал восстанавливаться, так что по итогам полугодия портфель банков по кредитным картам вырос на 0,3% до 1,56 трлн руб. При этом рост всего розничного кредитного портфеля банков, по данным ЦБ, оказался гораздо более существенным – 12,6%.
На пике карантина расходы потребителей и бизнеса падали на 30–40%, поэтому и портфели банков также сократились, говорит представитель «Тинькофф банка». По его словам, снизились и доходы клиентов, а также объем пополнения кредитных карт, но не так сильно, как потребительская активность, которая во многом приходится на кредитные карты.