Во время пандемии россияне стали осторожнее пользоваться кредитками

Во II квартале 2020 г. задолженность населения по кредитным картам сократилась на 42,7 млрд руб., или на 2,6% по сравнению с I кварталом, говорится в аналитическом обзоре «Тинькофф банка», основанном на данных Банка России. При этом в апреле было отмечено рекордное за три года месячное снижение – на 57,2 млрд руб. Но после этого рынок начал восстанавливаться, так что по итогам полугодия портфель банков по кредитным картам вырос на 0,3% до 1,56 трлн руб. При этом рост всего розничного кредитного портфеля банков, по данным ЦБ, оказался гораздо более существенным – 12,6%.