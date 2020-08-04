Средний кредитный рейтинг заемщиков растет

После весеннего падения рынок розничного кредитования быстро восстанавливается – кажется, что наиболее пострадавший во время пандемии сегмент банковского бизнеса вот-вот начнет устанавливать новые рекорды. Основным драйвером стала ипотека, за ней подтягиваются автокредиты и другие виды розничных ссуд. По итогам июня Банк России зафиксировал прирост объема кредитов физлицам во всех банках на уровне 179 млрд руб. Это пока меньше, чем 290 млрд руб. в марте, но после апрельского снижения на 128 млрд тренд на восстановление явно обозначен.