Для поступления на госслужбу придется задекларировать криптоактивы

Для поступления на госслужбу придется задекларировать криптоактивыВ будущем такие декларации позволят властям выявлять взяточников и конфисковывать активы
Владимир Путин обязал будущих госчиновников декларировать свои криптовалютные активы. «Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 г. включительно граждане, претендующие на замещение государственных должностей Российской Федерации или должностей федеральной государственной службы <...> представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах <...> утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии)», – говорится в указе президента «О мерах по реализации отдельных положений ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Главная цель указа – дополнительное ограничение возможностей для коррупции. «На чиновников сегодня налагаются очень серьезные антикоррупционные ограничения, – отмечает директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО, руководитель рабочей группы Госдумы ФС РФ по оценкам рисков оборота криптовалюты Элина Сидоренко. – В частности, они не должны иметь банковских счетов и имущества за рубежом. На этом фоне выделялась бесконтрольность движения цифровых финансовых активов чиновников, в том числе коррупционных. И когда государство обязывает чиновников сообщать эту информацию, оно закрывает дыры в антикоррупционном законодательстве. По идее, это должно укрепить систему регулирования государственной службы в Российской Федерации».