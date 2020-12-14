Для поступления на госслужбу придется задекларировать криптоактивы

Главная цель указа – дополнительное ограничение возможностей для коррупции. «На чиновников сегодня налагаются очень серьезные антикоррупционные ограничения, – отмечает директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО, руководитель рабочей группы Госдумы ФС РФ по оценкам рисков оборота криптовалюты Элина Сидоренко. – В частности, они не должны иметь банковских счетов и имущества за рубежом. На этом фоне выделялась бесконтрольность движения цифровых финансовых активов чиновников, в том числе коррупционных. И когда государство обязывает чиновников сообщать эту информацию, оно закрывает дыры в антикоррупционном законодательстве. По идее, это должно укрепить систему регулирования государственной службы в Российской Федерации».