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Для поступления на госслужбу придется задекларировать криптоактивы

В будущем такие декларации позволят властям выявлять взяточников и конфисковывать активы
Любовь Маврина
Сейчас криптовалюты — идеальный инструмент для коррупции /Евгений Разумный / Ведомости

Владимир Путин обязал будущих госчиновников декларировать свои криптовалютные активы. «Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 г. включительно граждане, претендующие на замещение государственных должностей Российской Федерации или должностей федеральной государственной службы <...> представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах <...> утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии)», – говорится в указе президента «О мерах по реализации отдельных положений ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Главная цель указа – дополнительное ограничение возможностей для коррупции. «На чиновников сегодня налагаются очень серьезные антикоррупционные ограничения, – отмечает директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО, руководитель рабочей группы Госдумы ФС РФ по оценкам рисков оборота криптовалюты Элина Сидоренко. – В частности, они не должны иметь банковских счетов и имущества за рубежом. На этом фоне выделялась бесконтрольность движения цифровых финансовых активов чиновников, в том числе коррупционных. И когда государство обязывает чиновников сообщать эту информацию, оно закрывает дыры в антикоррупционном законодательстве. По идее, это должно укрепить систему регулирования государственной службы в Российской Федерации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных