В Morgan Stanley считают, что пора покупать российские активы

Главным поводом для оптимизма Morgan Stanley стало снижение геополитических рисков. Аналитики инвестбанка уверены, что новые санкции, которые предложили американские законодатели в ответ на отравление и заключение Алексея Навального, не окажут существенного влияния на российскую экономику. С другой стороны, рост цен на нефть скажется на курсе российской валюты положительно. Во вторник утром стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с января 2020 г. превысила отметку в $61 за баррель.