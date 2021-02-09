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В Morgan Stanley считают, что пора покупать российские активы

Отечественные аналитики не разделяют оптимизма американских коллег
Александра Кошкина
Morgan Stanley верит в рубль /Евгений Разумный / Ведомости

Американский инвестбанк Morgan Stanley открыл длинную позицию в рублях против корзины из доллара и евро в равных долях. Аналитики заявили, что ожидают роста российской валюты на 6%, что примерно на 75% снижает премию за риск. «Мы считаем, что пришло время вернуться к российским активам», – говорится в записке аналитиков инвестбанка под названием «Хватит ждать, пора покупать».

Главным поводом для оптимизма Morgan Stanley стало снижение геополитических рисков. Аналитики инвестбанка уверены, что новые санкции, которые предложили американские законодатели в ответ на отравление и заключение Алексея Навального, не окажут существенного влияния на российскую экономику. С другой стороны, рост цен на нефть скажется на курсе российской валюты положительно. Во вторник утром стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с января 2020 г. превысила отметку в $61 за баррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных