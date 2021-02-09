В Morgan Stanley считают, что пора покупать российские активы

В Morgan Stanley считают, что пора покупать российские активыОтечественные аналитики не разделяют оптимизма американских коллег
Американский инвестбанк Morgan Stanley открыл длинную позицию в рублях против корзины из доллара и евро в равных долях. Аналитики заявили, что ожидают роста российской валюты на 6%, что примерно на 75% снижает премию за риск. «Мы считаем, что пришло время вернуться к российским активам», – говорится в записке аналитиков инвестбанка под названием «Хватит ждать, пора покупать».
Главным поводом для оптимизма Morgan Stanley стало снижение геополитических рисков. Аналитики инвестбанка уверены, что новые санкции, которые предложили американские законодатели в ответ на отравление и заключение Алексея Навального, не окажут существенного влияния на российскую экономику. С другой стороны, рост цен на нефть скажется на курсе российской валюты положительно. Во вторник утром стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с января 2020 г. превысила отметку в $61 за баррель.