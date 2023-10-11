Газета
Экономика

Собянин сообщил о формировании «социального» проекта бюджета Москвы до 2026 года

На здравоохранение, образование и соцподдержку жителей выделят 50% расходов
Анастасия Морозова
Андрей Гордеев / Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении работы над проектом городского бюджета на 2024-2026 гг. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. 

Он уточнил, что, как и в предыдущие годы, половина расходов бюджета будет направлена на социальную поддержку жителей Москвы, здравоохранение, образование и другие социальные мероприятия. Собянин пообещал продолжать оказывать поддержку участникам спецоперации и членам их семей. 

Еще 44% будут выделены на строительство и реконструкцию метро, дорог, больниц, школ и др. В частности, Собянин отметил, что в течение ближайших двух лет будет запущена программа обновления школ и ускорена в два раза программа реновации. 

Помимо этого Собянин анонсировал увеличение минимального размера пенсии в Москве. В частности, в 2024 г. минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 24 500 руб. В этом году минимальная величина этой выплаты составляет 23 313 руб. Ожидается, что с 1 января 2024 г. размеры пособий и выплат гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам будут проиндексированы на 5%. Всего бюджетом предусмотрено 615,9 млрд руб. на эти цели, в том числе на пенсии – 202,3 млрд руб.

Мэр Москвы также отметил, что программа «Столичное здравоохранение», в рамках которой пациенты могут получать бесплатные лекарства и медицинскую помощь, останется крупнейшей программой. Помимо этого при ее реализации продолжат работу по реконструкции больниц и строительству новых учреждений. Расходы бюджета по этой программе превысят 593 млрд руб., с учетом средств ОМС — 1,015 трлн руб.

Согласно информации, опубликованной на портале mos.ru, ожидается, что в 2024 г. доходы московского бюджета составят 4,289 трлн руб., в 2025 г. – 4,597 трлн руб., а в 2026 г. – 4,933 трлн руб. Ежегодный прирост будет составлять не меньше 107%. Предполагается, что к 2026 г. расходы бюджета вырастут до 5,143 трлн руб., при этом дефицит бюджета сократится до 209,9 млрд руб. 

Ранее по теме: Собянин рассказал о росте доходов бюджета Москвы на фоне санкций

В 2023 г. объем доходов бюджета Москвы планировался в размере 3,746 трлн руб. При этом расходы должны составить 4,183 трлн руб. Дефицит оценивался в 436,2 млрд руб. В рамках ПМЭФа Собянин пояснил, что в 2023 г. дефицит носит технический характер, и допускал, что Москва выйдет с «нормальными параметрами, может, даже с профицитом». В начале октября департамент финансов Москвы представил данные по доходной части бюджета Москвы по итогам восьми месяцев. В частности, по состоянию на 1 сентября 2023 г. в бюджет города поступило 2,731 трлн руб., что составляет 72,2% от плановых годовых назначений. Уточняется, что этот показатель вырос на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как писали ранее «Ведомости», проектом федерального бюджета на 2024 г. запланированы расходы на социальную политику объемом 7,7 трлн руб. (21,1% от всех трат). Эти расходы составят 7,6 трлн руб. в 2025 г. и 7,8 трлн руб. в 2026 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных