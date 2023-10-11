Собянин сообщил о формировании «социального» проекта бюджета Москвы до 2026 года

В 2023 г. объем доходов бюджета Москвы планировался в размере 3,746 трлн руб. При этом расходы должны составить 4,183 трлн руб. Дефицит оценивался в 436,2 млрд руб. В рамках ПМЭФа Собянин пояснил, что в 2023 г. дефицит носит технический характер, и допускал, что Москва выйдет с «нормальными параметрами, может, даже с профицитом». В начале октября департамент финансов Москвы представил данные по доходной части бюджета Москвы по итогам восьми месяцев. В частности, по состоянию на 1 сентября 2023 г. в бюджет города поступило 2,731 трлн руб., что составляет 72,2% от плановых годовых назначений. Уточняется, что этот показатель вырос на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.