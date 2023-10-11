Собянин сообщил о формировании «социального» проекта бюджета Москвы до 2026 года

Собянин сообщил о формировании «социального» проекта бюджета Москвы до 2026 годаНа здравоохранение, образование и соцподдержку жителей выделят 50% расходов
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении работы над проектом городского бюджета на 2024-2026 гг. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что, как и в предыдущие годы, половина расходов бюджета будет направлена на социальную поддержку жителей Москвы, здравоохранение, образование и другие социальные мероприятия. Собянин пообещал продолжать оказывать поддержку участникам спецоперации и членам их семей.
Еще 44% будут выделены на строительство и реконструкцию метро, дорог, больниц, школ и др. В частности, Собянин отметил, что в течение ближайших двух лет будет запущена программа обновления школ и ускорена в два раза программа реновации.
Помимо этого Собянин анонсировал увеличение минимального размера пенсии в Москве. В частности, в 2024 г. минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 24 500 руб. В этом году минимальная величина этой выплаты составляет 23 313 руб. Ожидается, что с 1 января 2024 г. размеры пособий и выплат гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам будут проиндексированы на 5%. Всего бюджетом предусмотрено 615,9 млрд руб. на эти цели, в том числе на пенсии – 202,3 млрд руб.
Мэр Москвы также отметил, что программа «Столичное здравоохранение», в рамках которой пациенты могут получать бесплатные лекарства и медицинскую помощь, останется крупнейшей программой. Помимо этого при ее реализации продолжат работу по реконструкции больниц и строительству новых учреждений. Расходы бюджета по этой программе превысят 593 млрд руб., с учетом средств ОМС — 1,015 трлн руб.
Согласно информации, опубликованной на портале mos.ru, ожидается, что в 2024 г. доходы московского бюджета составят 4,289 трлн руб., в 2025 г. – 4,597 трлн руб., а в 2026 г. – 4,933 трлн руб. Ежегодный прирост будет составлять не меньше 107%. Предполагается, что к 2026 г. расходы бюджета вырастут до 5,143 трлн руб., при этом дефицит бюджета сократится до 209,9 млрд руб.
В 2023 г. объем доходов бюджета Москвы планировался в размере 3,746 трлн руб. При этом расходы должны составить 4,183 трлн руб. Дефицит оценивался в 436,2 млрд руб. В рамках ПМЭФа Собянин пояснил, что в 2023 г. дефицит носит технический характер, и допускал, что Москва выйдет с «нормальными параметрами, может, даже с профицитом». В начале октября департамент финансов Москвы представил данные по доходной части бюджета Москвы по итогам восьми месяцев. В частности, по состоянию на 1 сентября 2023 г. в бюджет города поступило 2,731 трлн руб., что составляет 72,2% от плановых годовых назначений. Уточняется, что этот показатель вырос на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как писали ранее «Ведомости», проектом федерального бюджета на 2024 г. запланированы расходы на социальную политику объемом 7,7 трлн руб. (21,1% от всех трат). Эти расходы составят 7,6 трлн руб. в 2025 г. и 7,8 трлн руб. в 2026 г.