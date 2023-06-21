Собянин рассказал о росте доходов бюджета Москвы на фоне санкций
Бюджет Москвы остается крепким вопреки санкциям. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что несмотря на санкции в 2022 г. бюджет города был полностью выполнен по доходам.
«На этот год мы заложили в бюджет рост на 4,5%. По факту идем с ростом доходов на 6–7%. Это не повод расслабляться, но и чрезмерно волноваться тоже не стоит. Бюджет в Москве крепкий. Все социальные обязательства и планы развития будут выполнены», – подчеркнул Собянин.
Доля нефтегазовых доходов Москвы за последние годы снизилась с 17% до 3%. Собянин отметил, что, естественно, эта отрасль не является доминирующей, но «эти проценты заработанные», так как в Москве десятки тысяч людей заняты в нефтегазовом секторе.
По словам Собянина, Москва 12 лет работает над увеличением доходов. Этому способствует система льгот для промышленности, малый бизнес, который в столице «самый активный и творческий», а все вложения в город «кратно окупаются» и привлекают частные инвестиции.
В 2023 г. объем доходов бюджета города планировался в размере 3,746 трлн руб. При этом расходы должны составить 4,183 трлн руб. Дефицит оценивался в 436,2 млрд руб. На ПМЭФ Собянин пояснил, что в 2023 г. дефицит носит технический характер, и допускал, что Москва выйдет с «нормальными параметрами, может, даже с профицитом».