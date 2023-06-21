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Экономика

Собянин рассказал о росте доходов бюджета Москвы на фоне санкций

Ведомости

Бюджет Москвы остается крепким вопреки санкциям. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что несмотря на санкции в 2022 г. бюджет города был полностью выполнен по доходам.

«На этот год мы заложили в бюджет рост на 4,5%. По факту идем с ростом доходов на 6–7%. Это не повод расслабляться, но и чрезмерно волноваться тоже не стоит. Бюджет в Москве крепкий. Все социальные обязательства и планы развития будут выполнены», – подчеркнул Собянин.

Доля нефтегазовых доходов Москвы за последние годы снизилась с 17% до 3%. Собянин отметил, что, естественно, эта отрасль не является доминирующей, но «эти проценты заработанные», так как в Москве десятки тысяч людей заняты в нефтегазовом секторе.

По словам Собянина, Москва 12 лет работает над увеличением доходов. Этому способствует система льгот для промышленности, малый бизнес, который в столице «самый активный и творческий», а все вложения в город «кратно окупаются» и привлекают частные инвестиции.

В 2023 г. объем доходов бюджета города планировался в размере 3,746 трлн руб. При этом расходы должны составить 4,183 трлн руб. Дефицит оценивался в 436,2 млрд руб. На ПМЭФ Собянин пояснил, что в 2023 г. дефицит носит технический характер, и допускал, что Москва выйдет с «нормальными параметрами, может, даже с профицитом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных