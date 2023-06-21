Собянин рассказал о росте доходов бюджета Москвы на фоне санкций

«На этот год мы заложили в бюджет рост на 4,5%. По факту идем с ростом доходов на 6–7%. Это не повод расслабляться, но и чрезмерно волноваться тоже не стоит. Бюджет в Москве крепкий. Все социальные обязательства и планы развития будут выполнены», – подчеркнул Собянин.