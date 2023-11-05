Андрей Белоусов назвал пять трендов мировой экономики

Второе – это эрозия основы взаимодействия США и Китая, на которой держалась вся мировая экономика. Она, по словам Белоусова, начала происходить с 2010-2015 гг. «Когда США и Европа открыли китайцам свои рынки, американцы потеряли интерес к ВТО, осознав тот факт, что от глобализации экономики Китай выиграл больше, чем они сами», – указал он. За последние 20 лет Китай нарастил экспорт в США и Европу практически с нуля до примерно $400 млрд в каждую из стран. К концу 2022 г. совокупный экспорт уже составил больше $1 трлн в ЕС и США, указал первый вице-премьер.