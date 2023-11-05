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Экономика

Андрей Белоусов назвал пять трендов мировой экономики

Среди них – появление новых супер-экономик и кризис крупнейших институтов
Анастасия Бойко
Александр Рюмин / ТАСС

В мире происходят процессы, которые кардинально меняют ситуацию функционирования глобальной экономики. Этот вызов встал в полный рост не только для России, которая попала под санкции, но для всех стран мира, включая крупнейшие экономики США и Китая. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки «Россия».

По словам первого вице-премьера, сейчас выделяется несколько тенденций развития мировой экономики.

  • Первый тренд – это появление новых крупных игроков на мировом рынке, так называемых супер-экономик. Белоусов пояснил, что супер-экономики – это страны, которые обладают потенциалом и заявкой на обретение экономического и политического суверенитета в мире. На первом этапе это были Индия, Бразилия, Китай. На втором – Иран, Индонезия, Малайзия, Турция и ряд других стран. Третья волна, которая сейчас на подходе, – это арабские страны и крупнейшие африканские государства.

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«В 2022 г. произошло событие, которые выпало из поля зрения ведущих аналитиков. Тем не менее оно произошло. Это то, что совокупное производство стран БРИКС по доле в мировом ВВП впервые превысило совокупный выпуск "семерки" – так называемых стран коллективного запада», – отметил первый вице-премьер. 

  • Второе – это эрозия основы взаимодействия США и Китая, на которой держалась вся мировая экономика. Она, по словам Белоусова, начала происходить с 2010-2015 гг. «Когда США и Европа открыли китайцам свои рынки, американцы потеряли интерес к ВТО, осознав тот факт, что от глобализации экономики Китай выиграл больше, чем они сами», – указал он. За последние 20 лет Китай нарастил экспорт в США и Европу практически с нуля до примерно $400 млрд в каждую из стран. К концу 2022 г. совокупный экспорт уже составил больше $1 трлн в ЕС и США, указал первый вице-премьер.

Это стало одним из мощных драйверов развития китайской экономики. Однако Китай заплатил за это тем, что стал крупнейшим финансовым донором в американскую экономику. За 1990-2015 гг. золотовалютные резервы КНР в долларах увеличились с нуля до $3 трлн. При этом начиная с середины десятилетия он перестал финансировать экономику США – это говорит о том, что Китай начал направлять ресурсы на собственное внутреннее развитие.

  • Третий тренд – кризис крупнейших институтов мировой экономики – Всемирной торговой организации (ВТО), Международного валютного фонда (МВФ), ОЭСР и др. «Начиная с 1990-х, когда рухнула двублоковая экономическая конструкция США-СССР, очень быстро была сформирована такая глобальная модель экономики с США в центре и другими странами "семерки", которая характеризовалась тем, что внешняя торговля стала драйвером всей мировой экономики», – отметил Белоусов. Именно этот факт позволил России использовать свое преимущество – наличие сырьевых ресурсов – для обеспечения роста экономики с 2000 г. по 2008 г. Таким образом, ВВП страны рос за счет мировой экономики, указал первый зампред правительства.

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Сейчас же институты, которые раньше обеспечивали рост мировой экономики за счет наращивания торговли, находятся в кризисе. «Это некий факт, который проявляется в протекционизме, который растет во всех странах мира, в торговых войнах между США и Китаем, которые были немыслимы в условиях глобального роста. И в санкциях, которые вводятся не только против нас, но и против Ирана, в меньшей степени против Китая и других стран», – указал первый вице-премьер.

  • Четвертое – это рост долговой нагрузки. Считается, что кризис 2010 г. был вызван тем, что рос внешний долг у развитых стран – прежде всего США и ряда стран ЕС. «Кризис расставил точки над I, он обозначил опасность долговой проблемы и было принято решение – на уровне "семерки" и "двадцатки", что надо долговую нагрузку снижать», – отметил Белоусов. Получилось ровно наоборот из-за ковида, добавил он: в итоге уровень вырос в два раза – с 36% в первом десятилетии века до 70% сейчас. К этому прибавился уровень долговой нагрузки в развивающихся странах, указал первый вице-премьер.

Это означает, что, когда идет волна инфляции в мире, крупнейшие центральные банки – ЕЦБ и ФРС – не могут использовать механизмы жесткой денежно-кредитной политики для борьбы с ростом цен. Это связано со страхом, что обрушится долговой навес, указал первый вице-премьер.

  • Пятый тренд – это вступление мира в технологическую гонку. «Крупнейшие страны мира, в первую очередь США, пытаются сделать технологии фактором экономического доминирования», – отметил Белоусов. Эта гонка развивается в таких сферах, как цифровизация, внедрение искусственного интеллекта (в том числе квантовые вычисления), космос (в том числе развертывание низкоорбитальных установок и зондирование земли в режиме реального времени), медицинские технологии.

«Еще один момент – это климатический вызов», – добавил Белоусов. Есть объективная составляющая – тот факт, что климат действительно ухудшается и уже значительная часть Земли попадает в зоны нехватки воды, это влечет за собой неуправляемую миграцию. При этом намного более значительная история – это энергопереход, попытка зафиксировать требования зеленой экономики как фактор конкурентоспособности. Это попытка затруднить торговлю грязными с точки зрения энергоперехода продуктами – углем, нефтью, металлами, удобрениями, химией – чтобы закрепить конкурентные преимущества, указал первый вице-премьер.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

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