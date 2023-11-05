Белоусов: на Западе вызвало шок, что Россия удержалась в условиях санкций
Запад шокировало, что Россия удержалась в условиях санкций. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на просветительском марафоне «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» с докладом о суверенной экономике страны.
«На Западе вызвало шок, что Россия удержалась в условиях санкций. <...> Нам предрекали катастрофу соразмерно с 1990-ми гг.», – сказал Белоусов.
Он сравнил падение экономик с периодом COVID-19. По его словам, падение российской экономики составило 2,7%, США – 2,8%, Германии – почти 4%, Италии – 9%. Россия в условиях пандемии выстояла гораздо лучше, чем другие страны, констатировал вице-премьер.
Белоусов отметил, что Россия вступила в этап экономического суверенитета. «Этап [с 2022 г.] можно назвать укреплением суверенитета [России] и созданием всех элементов для его обеспечения», – сказал он.
Суверенитет – это не самоизоляция, уточнил вице-премьер. По его словам, суверенитет является способностью реализовывать собственную национальную повестку, собственные цели развития в условиях меняющегося мира.
«Далеко не все страны имеют такую возможность», – отметил он.
Тогда он отметил, что необходимо тесное взаимодействие государства и деловых кругов по модернизации предприятий, подготовке кадров и стимулированию рынка труда.