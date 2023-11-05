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Экономика

Белоусов: на Западе вызвало шок, что Россия удержалась в условиях санкций

Ведомости

Запад шокировало, что Россия удержалась в условиях санкций. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на просветительском марафоне «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» с докладом о суверенной экономике страны.

«На Западе вызвало шок, что Россия удержалась в условиях санкций. <...> Нам предрекали катастрофу соразмерно с 1990-ми гг.», – сказал Белоусов.

Он сравнил падение экономик с периодом COVID-19. По его словам, падение российской экономики составило 2,7%, США – 2,8%, Германии – почти 4%, Италии – 9%. Россия в условиях пандемии выстояла гораздо лучше, чем другие страны, констатировал вице-премьер.

Белоусов назвал допустимым показатель уровня безработицы в 3-4%

Белоусов отметил, что Россия вступила в этап экономического суверенитета. «Этап [с 2022 г.] можно назвать укреплением суверенитета [России] и созданием всех элементов для его обеспечения», – сказал он.

Суверенитет – это не самоизоляция, уточнил вице-премьер. По его словам, суверенитет является способностью реализовывать собственную национальную повестку, собственные цели развития в условиях меняющегося мира.

«Далеко не все страны имеют такую возможность», – отметил он.

В июне президент России Владимир Путин в приветствии участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что России необходимо сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, используя новые возможности.

Тогда он отметил, что необходимо тесное взаимодействие государства и деловых кругов по модернизации предприятий, подготовке кадров и стимулированию рынка труда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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