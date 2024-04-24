ЕК начала расследование госзакупок Китая на рынке медицинского оборудования

ЕК начала расследование госзакупок Китая на рынке медицинского оборудованияСтрану подозревают в ограничении допуска европейских производителей к тендерам на поставки в медорганизации КНР
Европейская комиссия объявила о начале расследования в отношении КНР в связи с тем, что республика при государственных закупках отдает предпочтение китайским товарам и ограничивает таким образом европейских производителей. Это следует из уведомления на сайте Европейского союза.
В тексте указано, что из-за действующего в Китае закона государственные организации должны закупать только отечественные медицинские товары. Исключение допускается в случаях, когда внутри страны нет подходящих изделий или их цена неразумна. Кроме того, в республике действует требование стратегии «Сделано в Китае 2025» о том, что закупки больниц отечественного медицинского оборудования среднего и высокого класса должны достичь 70% к 2025 г.
«По предварительной оценке комиссии, вышеуказанные меры и практика приводят к де-юре и де-факто серьезным и повторяющимся нарушениям доступа экономических операторов Союза, товаров и услуг к рынку государственных закупок медицинского оборудования в КНР», – говорится в уведомлении ЕК.
Расследование должно быть завершено в течение девяти месяцев. ЕК предложило в нем участвовать правительству Китая, странам – членам ЕС и всем заинтересованным сторонам.
Bloomberg отмечает, что о расследовании было объявлено в преддверии «знакового» визита в Европу председателя КНР Си Цзиньпина, который случится впервые за последние пять лет. Если ЕС обнаружит отсутствие взаимности на рынках закупок, он может ограничить доступ Китая к своим тендерам, пишет издание. Если же диалог с Пекином приведет к ощутимым изменениям, то расследование может быть приостановлено в любой момент, добавляет Bloomberg.
В начале апреля министр финансов США Джанет Йеллен в ходе визита в КНР заявила о росте обеспокоенности по поводу последствий для мировой экономики из-за избыточных производственных мощностей Китая, писал Reuters. Речь идет о китайских электромобилях, солнечных панелях, полупроводниках и других товарах. США в феврале уже предупреждали китайские власти о готовности вместе с союзниками принять новые протекционистские меры, если Пекин будет заваливать мировые рынки своими товарами с помощью демпинга.