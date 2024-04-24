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ЕК начала расследование госзакупок Китая на рынке медицинского оборудования

Страну подозревают в ограничении допуска европейских производителей к тендерам на поставки в медорганизации КНР
Екатерина Щербинина
Unsplash

Европейская комиссия объявила о начале расследования в отношении КНР в связи с тем, что республика при государственных закупках отдает предпочтение китайским товарам и ограничивает таким образом европейских производителей. Это следует из уведомления на сайте Европейского союза.

В тексте указано, что из-за действующего в Китае закона государственные организации должны закупать только отечественные медицинские товары. Исключение допускается в случаях, когда внутри страны нет подходящих изделий или их цена неразумна. Кроме того, в республике действует требование стратегии «Сделано в Китае 2025» о том, что закупки больниц отечественного медицинского оборудования среднего и высокого класса должны достичь 70% к 2025 г.

«По предварительной оценке комиссии, вышеуказанные меры и практика приводят к де-юре и де-факто серьезным и повторяющимся нарушениям доступа экономических операторов Союза, товаров и услуг к рынку государственных закупок медицинского оборудования в КНР», – говорится в уведомлении ЕК.

Расследование должно быть завершено в течение девяти месяцев. ЕК предложило в нем участвовать правительству Китая, странам – членам ЕС и всем заинтересованным сторонам.

Bloomberg отмечает, что о расследовании было объявлено в преддверии «знакового» визита в Европу председателя КНР Си Цзиньпина, который случится впервые за последние пять лет. Если ЕС обнаружит отсутствие взаимности на рынках закупок, он может ограничить доступ Китая к своим тендерам, пишет издание. Если же диалог с Пекином приведет к ощутимым изменениям, то расследование может быть приостановлено в любой момент, добавляет Bloomberg.

В начале апреля министр финансов США Джанет Йеллен в ходе визита в КНР заявила о росте обеспокоенности по поводу последствий для мировой экономики из-за избыточных производственных мощностей Китая, писал Reuters. Речь идет о китайских электромобилях, солнечных панелях, полупроводниках и других товарах. США в феврале уже предупреждали китайские власти о готовности вместе с союзниками принять новые протекционистские меры, если Пекин будет заваливать мировые рынки своими товарами с помощью демпинга.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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