ЕК начала расследование госзакупок Китая на рынке медицинского оборудования

Bloomberg отмечает, что о расследовании было объявлено в преддверии «знакового» визита в Европу председателя КНР Си Цзиньпина, который случится впервые за последние пять лет. Если ЕС обнаружит отсутствие взаимности на рынках закупок, он может ограничить доступ Китая к своим тендерам, пишет издание. Если же диалог с Пекином приведет к ощутимым изменениям, то расследование может быть приостановлено в любой момент, добавляет Bloomberg.