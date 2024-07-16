Силуанов не увидел связи между снижением порога продажи валюты и курсом рубля

Требование об обязательной продаже валюты было введено указом президента России с 16 октября 2023 г. на фоне падения курса рубля во второй половине года, завершившегося пересечением психологической отметки 100 руб./$. Изначально оно должно было действовать полгода – до 30 апреля 2024 г., однако еще в январе правительство предложило продлить этот срок. Незадолго до наступления даты его окончания правительство объявило о пролонгации на год обязательной репатриации. Возвращать валюту должны только крупнейшие экспортеры, но список компаний не опубликован. Однако известно, что они поделены на 43 категории, куда вошли отрасли топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства. Согласно первоначальным параметрам этого механизма, такие компании обязаны были зачислять на свои российские счета не менее 80% объема валютной выручки, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% этой суммы.