Силуанов не увидел связи между снижением порога продажи валюты и курсом рубля

Силуанов не увидел связи между снижением порога продажи валюты и курсом рубляСмягчение требований к экспортерам должно упростить расчеты
Решение снизить порог возврата валютной выручки не связано с курсом рубля, который укрепляется в последнее время, заявил «Ведомостям» министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Кавказского инвестиционного форума. По его словам, целью смягчения нормативов было упрощение внешних расчетов.
«Мы видим определенное напряжение с расчетами в рамках работы наших участников внешнеэкономической деятельности. Им более комфортно, что часть выручки остается там [на зарубежных счетах] и используется для закупки импортных товаров», – пояснил министр «Ведомостям».
Попыток повлиять на курс, по его словам, нет. «Живем с тем курсом, который есть», – уточнил он.
Об очередном смягчении условий репатриации валютной выручки крупнейшими экспортерами стало известно 13 июля. Порог на зачисление валюты в уполномоченные российские банки был снижен правительством до 40% с 60% (с начала действия требования о репатриации до конца июня составлял 80%). «Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», – пояснял кабмин.
Требование об обязательной продаже валюты было введено указом президента России с 16 октября 2023 г. на фоне падения курса рубля во второй половине года, завершившегося пересечением психологической отметки 100 руб./$. Изначально оно должно было действовать полгода – до 30 апреля 2024 г., однако еще в январе правительство предложило продлить этот срок. Незадолго до наступления даты его окончания правительство объявило о пролонгации на год обязательной репатриации. Возвращать валюту должны только крупнейшие экспортеры, но список компаний не опубликован. Однако известно, что они поделены на 43 категории, куда вошли отрасли топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства. Согласно первоначальным параметрам этого механизма, такие компании обязаны были зачислять на свои российские счета не менее 80% объема валютной выручки, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% этой суммы.
О массовых проблемах с расчетами через банки дружественных стран «Ведомости» писали еще в феврале. После публикации в декабре 2023 г. указа президента США о вторичных санкциях ряд стран, в числе которых Турция, Китай и ОАЭ, резко поменяли политику в отношении клиентов из России: расчеты были ограничены, а часть счетов закрыта. Платежи через «ВТБ Шанхай», который считается флагманом на китайском платежном направлении, перестали доходить местным контрагентам примерно с 20 июня, писали «Ведомости» 16 июля.
Президент России заявил в мае, что ему известно о проблемах с расчетами через китайские банки, и назвал проблему решаемой. По его словам, в России с пониманием относятся к позиции банков, которые вынуждены учитывать риски вторичных санкций при проведении расчетов во внешнеторговых операциях с Россией. Путин допустил возможность решения проблемы в том числе на государственном уровне.
Дополнительные сложности с проведением платежей появились у импортеров после введения западных санкций против Мосбиржи, НРД и НКЦ. Это привело к снижению спроса на импорт, поясняли ранее «Ведомостям» эксперты.
Среднемесячный импорт снизился на $3 млрд (в I квартале 2024 г. он составил $29,1 млрд против $31,4 млрд за аналогичный период прошлого года и $32,1 млрд с июня по сентябрь 2023 г.), отмечал в своем Telegram-канале Spydell finance экономист Павел Рябов.