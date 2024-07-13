Правительство смягчило требования об обязательной продаже валютной выручки

С инициативой о его продлении в январе выступил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Механизм доказал свою эффективность: в начале 2024 г. курс доллара отошел от пиковых значений осени и находился около 90 руб./$, напоминал он. Его позицию поддерживал Минфин, а также помощник президента Максим Орешкин. Но Банк России выступал резко против. Важность этой меры для стабилизации курса рубля значимо уступает другим мерам и эффектам, подчеркивала в феврале председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.