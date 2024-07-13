Правительство смягчило требования об обязательной продаже валютной выручки

Правительство смягчило требования об обязательной продаже валютной выручкиПорог репатриации снижен с 60% до 40%
Правительство России смягчило требования об обязательной репатриации валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. Порог был снижен до 40%, сообщается в Telegram-канале кабмина.
«Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», – говорится в сообщении.
Ранее российские экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам.
Мера действует до 30 апреля 2025 г.
В апреле два федеральных чиновника сообщили «Ведомостям», что власти продлят требования по возврату валютной выручки до конца года. Информацию подтвердил источник, близкий к правительству, и собеседник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП). При продлении требований нормативы останутся прежними, сообщал федеральный чиновник.
Обязательство для крупнейших экспортеров по репатриации и продаже валютной выручки было введено указом президента России Владимира Путина. Указ вступил в силу с 16 октября 2023 г. и должен был действовать до 30 апреля.
С инициативой о его продлении в январе выступил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Механизм доказал свою эффективность: в начале 2024 г. курс доллара отошел от пиковых значений осени и находился около 90 руб./$, напоминал он. Его позицию поддерживал Минфин, а также помощник президента Максим Орешкин. Но Банк России выступал резко против. Важность этой меры для стабилизации курса рубля значимо уступает другим мерам и эффектам, подчеркивала в феврале председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.