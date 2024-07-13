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Правительство смягчило требования об обязательной продаже валютной выручки

Порог репатриации снижен с 60% до 40%
София Векслер
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство России смягчило требования об обязательной репатриации валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. Порог был снижен до 40%, сообщается в Telegram-канале кабмина.

«Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», – говорится в сообщении.

Ранее российские экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам.

Мера действует до 30 апреля 2025 г.

В апреле два федеральных чиновника сообщили «Ведомостям», что власти продлят требования по возврату валютной выручки до конца года. Информацию подтвердил источник, близкий к правительству, и собеседник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП). При продлении требований нормативы останутся прежними, сообщал федеральный чиновник.

Обязательство для крупнейших экспортеров по репатриации и продаже валютной выручки было введено указом президента России Владимира Путина. Указ вступил в силу с 16 октября 2023 г. и должен был действовать до 30 апреля.

С инициативой о его продлении в январе выступил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Механизм доказал свою эффективность: в начале 2024 г. курс доллара отошел от пиковых значений осени и находился около 90 руб./$, напоминал он. Его позицию поддерживал Минфин, а также помощник президента Максим Орешкин. Но Банк России выступал резко против. Важность этой меры для стабилизации курса рубля значимо уступает другим мерам и эффектам, подчеркивала в феврале председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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