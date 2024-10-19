Бизнес и правительство обсудили предстоящие налоговые изменения

Бизнес готов воспринимать ФИНВ не как «застывший» механизм, а как «пилотный экспериментальный режим», который нужно будет опробовать в 2025 г., а после доработать, заявил Шохин. Он считает, что изменения необходимо будет внести «не после завершения трехлетки», а в 2026 г. Когда бизнес-объединения поддержали идею повышения налога на прибыль организаций, они верили, что это позволит сделать ФИНВ «по-настоящему вычетом», отметил Репик. После снижения вычета до 3% от инвестиций, у бизнеса нет уверенности, что в будущем году удастся использовать весь выделенный из федерального бюджета на этот вычет лимит в 150 млрд руб., добавил он. Репик также выразил надежду на то, что 2025 г. продемонстрирует бизнесу выгоду от применения ФИНВ и «позволит государству вырастить игроков, решающих вопросы не только технологического суверенитета, но и наполнения [бюджета] налогами в среднесрочной перспективе».