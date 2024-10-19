Бизнес и правительство обсудили предстоящие налоговые изменения

Бизнес и правительство обсудили предстоящие налоговые измененияКлючевые вопросы деловых ассоциаций касаются федерального инвестиционного вычета
Одна из ключевых тем, которые волнуют бизнес в предстоящих налоговых изменениях, – это применение льготы по налогу на прибыль. Речь идет о федеральном инвестиционном вычете (ФИНВ). Параметры вычета, предложенные правительством, необходимо будет пересмотреть в ближайшем будущем, заявили президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и председатель «Деловой России» Алексей Репик в ходе сессии «Налоговая система 2025+. Курс на справедливость» Московского финансового форума.
Бизнес готов воспринимать ФИНВ не как «застывший» механизм, а как «пилотный экспериментальный режим», который нужно будет опробовать в 2025 г., а после доработать, заявил Шохин. Он считает, что изменения необходимо будет внести «не после завершения трехлетки», а в 2026 г. Когда бизнес-объединения поддержали идею повышения налога на прибыль организаций, они верили, что это позволит сделать ФИНВ «по-настоящему вычетом», отметил Репик. После снижения вычета до 3% от инвестиций, у бизнеса нет уверенности, что в будущем году удастся использовать весь выделенный из федерального бюджета на этот вычет лимит в 150 млрд руб., добавил он. Репик также выразил надежду на то, что 2025 г. продемонстрирует бизнесу выгоду от применения ФИНВ и «позволит государству вырастить игроков, решающих вопросы не только технологического суверенитета, но и наполнения [бюджета] налогами в среднесрочной перспективе».
Заместитель министра финансов статс-секретарь Алексей Сазанов не согласился с замечаниями бизнеса. По прогнозам Минфина, предусмотренные в бюджете на ФИНВ 150 млрд руб. будут выплачены бизнесу. Замминистра уточнил, что лимит может быть израсходован «не в силу того, что будет проинвестировано, физически построено больше, а в силу того, что идет инфляция затрат». О вероятном снижении размера ФИНВ с 6% до 3% от суммы инвестиций 10 октября сообщал РБК. Сазанов подтвердил «Ведомостям» эту информацию в кулуарах форума.
Согласно поправкам к Налоговому кодексу (НК), ставка ФИНВ не может превышать 50% от расходов на основные средства и нематериальные активы. Изначально Минэкономразвития предлагало установить ФИНВ на уровне 25% от суммы инвестиций. При этом, планировалось распространить данную льготу только на проекты технологического суверенитета. После обсуждения с бизнесом министерство пересмотрело этот подход. Всего рассматривалось три варианта параметров вычета, писали «Ведомости» 11 июля. Размер ставок обсуждался от 3% до 17% в зависимости от сфер, на которые этот инструмент распространялся, а также возможностей бюджета. Например, вычет в размере от 3% до 9% предусматривался в отношении широкого круга отраслей – таких как добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, кондиционирование воздуха, гостиницы и общепит, профессиональная, научная и техническая деятельность. Один из последних рассматривавшихся вариантов ФИНВ – вычет в размере 6%.
Еще одно предложение бизнеса касается расширения стабилизационных оговорок (договорные гарантии нераспространения на инвестора законодательных изменений, ухудшающих его положение) в рамках режимов Специального инвестиционного контракта (СПИК) и Соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Сейчас такие гарантии не распространяются «на целый ряд квазиналоговых платежей», и было бы правильно расширить их, считает Шохин. Также правительству необходимо «выработать траекторию отмены» 50% ограничения на зачет убытков прошлых лет до 2030 г., считает Шохин. Такая мера действует в отношении особых категорий налогоплательщиков с 1 января 2017 г. Они могут уменьшать налоговую базу в отчетные периоды на убытки прошлых лет не более чем на половину. Изначально это ограничение должно было прекратить действие в конце 2024 г., но позже оно было продлено еще на два года.
Налоговая амнистия
Отдельной темой обсуждения стала амнистия за дробление бизнеса, которая полноценно заработает с начала следующего года. Предложенный ФНС механизм создает достаточный комфорт для налогоплательщика и дает предпринимателям все возможности для изменения модели поведения, уверен глава ФНС Даниил Егоров.
В ходе выступления Егоров объявил, что налоговое ведомство опубликовало методические рекомендации, разъясняющие принципы применения амнистии. О подготовке этих разъяснений «Ведомости» писали 23 сентября. Летом ФНС провела закрытую встречу с бизнесом из 40 регионов страны. Участников встречи со стороны предпринимателей интересовали вопросы толкования отдельных положений и терминов, вошедших в законодательное определение дробления. В методических рекомендациях ФНС ответила на вопросы и разъяснила, что амнистия не касается случаев получения компанией статуса МСП для целей уплаты пониженных тарифов страховых взносов, а также ряда налогов (НДФЛ, налога на прибыль, если доначисление не связано с дроблением, обнуленного НДС для сферы общественного питания, а также НДПИ).
Чтобы подпасть под действие амнистии, «дробленцы» должны консолидировать бизнес и перейти с 2025 г. на общую систему налогообложения (ОСНО). Они будут освобождаться от уплаты налогов, пеней и штрафов за период 2022–2024 гг., если налоговые органы по результатам проверок, начиная с 2025 г. и позже, не обнаружат нарушений.
Новые правила УСН
Малому и среднему бизнесу предстоит, согласно нововведениям, перейти к начислению и уплате НДС при превышении порога доходов в 60 млн руб. (ранее плательщиком НДС был бизнес на Общей системе налогообложения (ОСНО), то есть с выручкой более 250 млн руб. в год – «Ведомости»), напомнил в ходе сессии президент «Опоры России» Александр Калинин. «Конечно, это новация. Людям придется не только вкладывать деньги в то, чтобы НДС выставлять, собирать, но и повышать свою бухгалтерскую грамотность», – добавил он. Да и в самом механизме, по его мнению, сейчас остались «некоторые лакуны», например, НК не предусматривает индексации порога доходов, после которого у плательщика УСН возникают обязанности по НДС.
Минфин пока не планирует вносить в НК норму об обязательной ежегодной индексации порога в 60 млн руб., рассказал «Ведомостям» Сазанов в кулуарах форума. «Этот порог начнет работать только со следующего года. Три года будем мониторить, потом будем принимать решение. В ближайшую трехлетку таких планов нет», – сказал он.
«Опора России» ранее подготовила перечень возможных изменений к проекту закона «О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.» и Основным направлениям налоговой и бюджетной политики, писали «Ведомости» 18 октября. Помимо индексации порога для целей уплаты НДС., бизнес-объединение предложило освободить от НДС тех «упрощенцев», чьи доходы превысили порог в 60 млн руб. в результате продажи дорогостоящих основных средств (например, недвижимости и транспортных средств), а не по причине планомерного роста бизнеса. Кроме того, «Опора России» посчитала необходимым распространить нулевой НДС на сферу клининга и охранные услуги и попросила отменить обязанность три года платить налоги на предыдущих условиях в случае реального переезда плательщика УСН в регион с более привлекательными ставками.