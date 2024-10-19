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/ Экономика

Бизнес и правительство обсудили предстоящие налоговые изменения

Ключевые вопросы деловых ассоциаций касаются федерального инвестиционного вычета
Дарья Мосолкина
Яков Тимаков
Член Общественного совета при ФНС России Кирилл Никитин, генеральный директор ООО «Голд» Александра Голубева, руководитель ФНС Даниил Егоров, статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов, президент РСПП Александр Шохин, президент организации «ОПОРА России» Александр Калинин и председатель организации «Деловая Россия» Алексей Репик (слева направо)/ Кирилл Зыков / РИА Новости

Одна из ключевых тем, которые волнуют бизнес в предстоящих налоговых изменениях, – это применение льготы по налогу на прибыль. Речь идет о федеральном инвестиционном вычете (ФИНВ). Параметры вычета, предложенные правительством, необходимо будет пересмотреть в ближайшем будущем, заявили президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и председатель «Деловой России» Алексей Репик в ходе сессии «Налоговая система 2025+. Курс на справедливость» Московского финансового форума.

Бизнес готов воспринимать ФИНВ не как «застывший» механизм, а как «пилотный экспериментальный режим», который нужно будет опробовать в 2025 г., а после доработать, заявил Шохин. Он считает, что изменения необходимо будет внести «не после завершения трехлетки», а в 2026 г. Когда бизнес-объединения поддержали идею повышения налога на прибыль организаций, они верили, что это позволит сделать ФИНВ «по-настоящему вычетом», отметил Репик. После снижения вычета до 3% от инвестиций, у бизнеса нет уверенности, что в будущем году удастся использовать весь выделенный из федерального бюджета на этот вычет лимит в 150 млрд руб., добавил он. Репик также выразил надежду на то, что 2025 г. продемонстрирует бизнесу выгоду от применения ФИНВ и «позволит государству вырастить игроков, решающих вопросы не только технологического суверенитета, но и наполнения [бюджета] налогами в среднесрочной перспективе». 

Заместитель министра финансов статс-секретарь Алексей Сазанов не согласился  с замечаниями бизнеса. По прогнозам Минфина, предусмотренные в бюджете на ФИНВ 150 млрд руб. будут выплачены бизнесу. Замминистра уточнил, что лимит может быть израсходован «не в силу того, что будет проинвестировано, физически построено больше, а в силу того, что идет инфляция затрат». О вероятном снижении размера ФИНВ с 6% до 3% от суммы инвестиций 10 октября сообщал РБК. Сазанов подтвердил «Ведомостям» эту информацию в кулуарах форума. 

Согласно поправкам к Налоговому кодексу (НК), ставка ФИНВ не может превышать 50% от расходов на основные средства и нематериальные активы. Изначально Минэкономразвития предлагало установить ФИНВ на уровне 25% от суммы инвестиций. При этом, планировалось распространить данную льготу только на проекты технологического  суверенитета. После обсуждения с бизнесом министерство пересмотрело этот подход. Всего рассматривалось три варианта параметров вычета, писали «Ведомости» 11 июля. Размер ставок обсуждался от 3% до 17% в зависимости от сфер, на которые этот инструмент распространялся, а также возможностей бюджета. Например, вычет в размере от 3% до 9% предусматривался в отношении широкого круга отраслей – таких как добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, кондиционирование воздуха, гостиницы и общепит, профессиональная, научная и техническая деятельность. Один из последних рассматривавшихся вариантов ФИНВ – вычет в размере 6%. 

Еще одно предложение бизнеса касается расширения стабилизационных оговорок (договорные гарантии нераспространения на инвестора законодательных изменений, ухудшающих его положение) в рамках режимов Специального инвестиционного контракта (СПИК) и Соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Сейчас такие гарантии не распространяются «на целый ряд квазиналоговых платежей», и было бы правильно расширить их, считает Шохин. Также правительству необходимо «выработать траекторию отмены» 50% ограничения на зачет убытков прошлых лет до 2030 г., считает Шохин. Такая мера действует в отношении особых категорий налогоплательщиков с 1 января 2017 г. Они могут уменьшать налоговую базу в отчетные периоды на убытки прошлых лет не более чем на половину.  Изначально это ограничение должно было прекратить действие в конце 2024 г., но позже оно было продлено еще на два года. 

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Андрей Гордеев / Ведомости

Налоговая амнистия

Отдельной темой обсуждения стала амнистия за дробление бизнеса, которая полноценно заработает с начала следующего года. Предложенный ФНС механизм создает достаточный комфорт для налогоплательщика и дает предпринимателям все возможности для изменения модели поведения, уверен глава ФНС Даниил Егоров.

В ходе выступления Егоров  объявил, что налоговое ведомство опубликовало методические рекомендации, разъясняющие принципы применения амнистии. О подготовке этих разъяснений «Ведомости» писали 23 сентября. Летом ФНС провела закрытую встречу с бизнесом из 40 регионов страны. Участников встречи со стороны предпринимателей интересовали вопросы толкования отдельных положений и терминов, вошедших в законодательное определение дробления. В методических рекомендациях ФНС ответила на вопросы и разъяснила, что амнистия не касается случаев получения компанией статуса МСП для целей уплаты пониженных тарифов страховых взносов, а также ряда налогов (НДФЛ, налога на прибыль, если доначисление не связано с дроблением, обнуленного НДС для сферы общественного питания, а также НДПИ). 

Чтобы подпасть под действие амнистии, «дробленцы» должны консолидировать бизнес и перейти с 2025 г. на общую систему налогообложения (ОСНО). Они будут освобождаться от уплаты налогов, пеней и штрафов за период 2022–2024 гг., если налоговые органы по результатам проверок, начиная с 2025 г. и позже, не обнаружат нарушений.

Новые правила УСН

Малому и среднему бизнесу предстоит, согласно нововведениям, перейти к начислению и уплате НДС при превышении порога доходов в 60 млн руб. (ранее плательщиком НДС был бизнес на Общей системе налогообложения (ОСНО), то есть с выручкой более 250 млн руб. в год – «Ведомости»), напомнил в ходе сессии президент «Опоры России» Александр Калинин. «Конечно, это новация. Людям придется не только вкладывать деньги  в то, чтобы НДС выставлять, собирать, но и повышать свою бухгалтерскую грамотность»,  – добавил он. Да и в самом механизме, по его мнению, сейчас остались «некоторые лакуны», например, НК не предусматривает индексации порога доходов, после которого у плательщика УСН возникают обязанности по НДС. 

Минфин пока не планирует вносить в НК норму об обязательной ежегодной индексации порога в 60 млн руб., рассказал «Ведомостям» Сазанов в кулуарах форума. «Этот порог начнет работать только со следующего года. Три года будем мониторить, потом будем принимать решение. В ближайшую трехлетку таких планов нет», – сказал он. 

«Опора России» ранее подготовила перечень возможных изменений к проекту закона «О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.» и Основным направлениям налоговой и бюджетной политики, писали «Ведомости» 18 октября. Помимо индексации порога для целей уплаты НДС., бизнес-объединение предложило освободить от НДС тех «упрощенцев», чьи доходы превысили порог в 60 млн руб. в результате продажи дорогостоящих основных средств (например, недвижимости и транспортных средств), а не по причине планомерного роста бизнеса. Кроме того, «Опора России» посчитала необходимым распространить нулевой НДС на сферу клининга и охранные услуги и попросила отменить обязанность три года платить налоги на предыдущих условиях в случае реального переезда плательщика УСН в регион с более привлекательными ставками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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