В ФНС рассказали о принципах налогообложения майнинга

Реестр самих майнеров будет содержать сведения о компании с небольшим раскрытием, а также информацию о том, кто является майнером и на каком оборудовании планируется осуществлять майнинг. В том числе, необходимо будет указать легально ли оно ввезено в Россию, поделился Катяев. Помимо этого в перечень нужно внести информацию об объеме потребляемой электроэнергии и о том, сколько криптовалюты добывается, добавил он.