В ФНС рассказали о принципах налогообложения майнинга

В ФНС рассказали о принципах налогообложения майнингаНалог на прибыль для отраслевых компаний будет оплачиваться в два этапа
У майнеров будет такой же налог на прибыль, как и у других отраслей, но оплачиваться он будет в два этапа, рассказал начальник межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам № 7 Федеральной налоговой службы (ФНС) Алексей Катяев на форуме Mining.ru Ассоциации промышленного майнинга (АПМ). Предполагается, что налогообложение майнинга в целом будет происходить по классической системе, но окончательное решение пока не принято, подчеркнул он.
Первый этап, который в ФНС называют «оплатой аванса по добытой криптовалюте», наступает в момент ее зачисления на адрес-идентификатор. Налоговая база начинает рассчитываться, как только у майнера появляется право распоряжаться криптой, пояснил Катяев. Даже если добытая компанией криптовалюта лежит на адресе в майнинг-пуле и не перемещена на личный адрес, у компании уже есть право распоряжаться этими средствами, и, следовательно, в этот момент начинает рассчитываться налоговая база, уточнил он.
Второй этап наступает, когда происходит выбытие с адреса-идентификатора или когда человек продает криптовалюту, продолжил Катяев. Если валюта подорожала с момента первой оплаты налога, то компания будет оплачивать налог с недостающей прибыли, пояснил он. Но если крипта подешевела, то потери необходимо будет указать в качестве убытка, объяснил руководитель межрегиональной инспекции.
Катяев также отметил – в ФНС понимают, что налоговая база будет очень узкая. «Если ваше предприятие занимается производством, условно, чугунных сковородок и майнингом, убытки от майнинга нельзя будет перенести на производство сковородок, а убытки от производства сковородок нельзя будет перенести в убытки от майнинга», – подчеркнул он.
Помимо этого, майнинг не будет облагаться НДС, заявил Катяев. Это связано с тем, что внутри страны намайненная криптовалюта не нужна (ее можно будет использовать только в специальных экспериментально-правовых режимах – «Ведомости») , а судебная практика подтверждает, что такая деятельность не должна облагаться дополнительным налогом на добавленную стоимость, пояснил он.
Также ФНС не видит необходимости введения спецрежимов в этой отрасли: для компаний будет классический налог на прибыль, а для физлиц – НДФЛ, отметил Катяев.
Начальник межрегиональной инспекции рассказал также о сведениях, которые налоговики будут собирать в реестры – операторов майнинговой инфраструктуры, самих майнеров и добытой криптовалюты. Все сведения для внесения в соответствующие перечни можно подавать через сайт налог.ру, заявил Катяев. Вся публичная информация касательно реестров будет публиковаться на сайте налоговой службы, добавил он.
Сведений в реестре операторов майнинговой инфраструктуры будет не очень много, уточнил Катяев: название компании, место, где находится ее дата-центр, откуда компания берет электроэнергию и кто является ее клиентами.
Реестр самих майнеров будет содержать сведения о компании с небольшим раскрытием, а также информацию о том, кто является майнером и на каком оборудовании планируется осуществлять майнинг. В том числе, необходимо будет указать легально ли оно ввезено в Россию, поделился Катяев. Помимо этого в перечень нужно внести информацию об объеме потребляемой электроэнергии и о том, сколько криптовалюты добывается, добавил он.
Третий реестр, содержащий сведения об уже добытой криптовалюте и перечень адресов-идентификаторов, будет закрытым, отметил Алексей Катяев. Практически никто из сотрудников налоговых органов или других ведомств не будет иметь к нему доступ, заверил он. «Мы все прекрасно понимаем, что не страшно, если узнают, что майнингом занимается, например, ООО «Ромашка», но страшно, если узнают ее адрес. Поэтому здесь необходима максимальная безопасность», – пояснил Катяев.
Сейчас, для включения в реестры майнинг-компаниям нужно приводить в порядок все свои документы по подключению к электросетям и на оборудование, чтобы все было прозрачно и легально, сказал на форуме заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver Олег Огиенко . Это позволит компаниям дальше максимально эффективно строить свою хозяйственную деятельность и повысит конкуренцию в отрасли, отметил он.
Теперь, когда контроль доходов, расходов и уплата налогов будут находиться под контролем ФНС, отрасль станет максимально прозрачной, уверен генеральный директор компании Intelion Data Systems Тимофей Семенов. А прозрачность отрасли даст возможность крупным игрокам выйти на биржи. То есть они получат дополнительный инструмент для привлечения средств, которого сейчас не хватает для развития майнинга, заявил он. Семенов уверен, что контроль и регулирование отрасли в конечном итоге смогут положить конец серому импорту оборудования.
Владимир Путин 8 августа подписал закон о легализации майнинга в России, который вступает в силу 1 ноября. Согласно документу, добывать криптовалюту смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в специальном реестре. Физическим лицам майнинг будет разрешен без их включения в реестр, но в пределах лимитов энергопотребления, устанавливаемых правительством.
Изначально предполагалось, что вести реестр будет Минцифры, но 27 сентября зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем telegram-канале сообщил, что созданием и ведением реестра займется ФНС.
Согласно прогнозам АПМ, налоговые поступления от промышленного майнинга могут составить более 50-60 млрд руб. ежегодно.